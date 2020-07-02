في الدرجة الثانية - "اللائحة في صالحنا".. النصر يصدر بيانا للرد على اتهامات منتخب السويس

أصدر نادي النصر بيانا للرد على اتهامات منتخب السويس بأن اللجنة الخماسية تجامل الفريق القاهري.

وأصدر منتخب السويس بيانا رسميا، يطالب فيه بأحقيته في المركز الرابع حال اللجوء لحل الدورة الرباعية لتحديد المتأهلين إلى الدوري الممتاز للموسم المقبل (طالع التفاصيل).

وتأسف نادي النصري من صدور بيان منتخب السويس والذي "ليس له علاقة بلائحة المسابقات الخاصة بدوري القسم الثاني "الممتاز ب"، وأن صدور هذا البيان يدل على عدم علم مسؤولي نادي منتخب السويس بلائحة المسابقة وبنودها وما تنص عليه وهو ما نتج عنه صدور بيان غير مقبول ومرفوض وغير صحيح يهدف لتضليل الرأي العام بدون سند أو دليل" حسبما جاء في البيان.

وسرد نادي النصر في بيانه بنود نظام الصعود والهبوط لموسم 2019-2020:

"أ" بعد نهاية المسابقة يتم ترتيب عام للمجموعات الثلاث لتحديد الفرق الصاعدة والهابطة بعد نهاية المسابقة ويتم ترتيب عام للفرق تنازليا طبقا للأنظمة التالية:

1: النادي الحاصل على أكبر عدد من النقاط

2: في حالة التساوي بين فريقين في النقاط يتم تحديدها طبقا لنتيجة لقائهما في الدورين ذهاب وعودة وتحسم نتيجة لقائهما طبقا للأتي :

أ‌: النادي الحاصل على أكبر عدد من النقاط.

ب‌: في حالة التساوي يطبق نظام فارق الأهداف في المواجهات المباشرة "له وعليه" بحيث لا يحتسب الهدف خارج ملعبه في التساوي بهدفين.

بناء على نص المادة سابقة الذكر يمتلك نادي النصر في رصيده 25 نقطة ويمتلك نادي منتخب السويس 25 نقطة وبالتالي هناك تساوي في النقاط.

بينما كانت نتيجة المواجهة المباشرة بين الفريقين في صالح نادي النصر حيث انتهت مباراة الدور الأول بفوز منتخب السويس بنتيجة 1-0، بينما انتهت مباراة الدور الثاني بفوز النصر بنتيجة 3-1.

وبناء على نتيجة المواجهات المباشرة تصبح النتيجة الإجمالية للمواجهتين 3-2 لصالح نادي النصر ويطبق البند "ج" في البند "2" من البند "ثانيا" من لائحة المسابقات للموسم المتوقف حاليا.

وأضاف البيان: "لائحة المسابقات للموسم الحالي المتوقف لم تضع معايير أخرى لتحديد الترتيب في جدول الدوري سوى المادة الثانية وبالتالي هي المعيار الوحيد لتحديد ترتيب جدول الدوري".

بناء على ماسبق:

1- يعرب نادينا عن رفضه وإستيائه لما صدر من نادي منتخب السويس في بيان يتهم فيه نادي النصر بدون الإطلاع على اللائحة.

2- يرفض نادي النصر الزج باسم سحر عبدالحق عضوة اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة في هذا الأمر بهذا الأسلوب الخارج عن الأعراف والسلوك الرياضي والغير مقبول.

3- يعلن مجلس إدارة نادي النصر عن رفضه لإقامة الدورة الرباعية لتحديد المتأهل للدوري الممتاز وفقا لما نشر في بعض المواقع والصحف لأنه غير مطابق للائحة واقتراح غير سليم ومخالف للوائح كرة القدم.

4- يتمسك مجلس إدارة نادي النصر بإلغاء المسابقة بالكامل أو إستكمال المسابقة بالكامل لتحديد الصعود والهبوط.

5- على نادي منتخب السويس أن يطلع على اللوائح والقوانين للبطولات التي يشارك فيها قبل أن يصدر بيانات مرفوضه ومغرضه.

دوري الدرجة الثانية المصري يقسم إلى ثلاث مجموعات. يتأهل متصدر كل مجموعة منها إلى الدوري الممتاز مباشرة

ومع تبقي 5 جولات على نهاية المسابقة، ترفض غالبية الأندية استكمال المسابقة في ظل تفشي فيروس كورونا، ما أتاح ظهور مقترح بخوض دورة رباعية للفرق الأربعة الأوائل المتصدرين لكل مجموعة لتحديد الفريق المتأهل إلى الدوري الممتاز.

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