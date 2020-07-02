في الدرجة الثانية – منتخب السويس يطالب بالمركز الرابع "حال اللجوء لحل الدورة الرباعية"

وأصدر منتخب السويس بيانا رسميا، يطالب فيه بأحقيته في المركز الرابع حال اللجوء لحل الدورة الرباعية لتحديد المتأهلين إلى الدوري الممتاز للموسم المقبل.

وحسب البيان، فإن منتخب السويس يستحق المركز الرابع عن نادي النصر بفارق الأهداف، وليس بالمواجهات المباشرة التي تٌرجح كفة نادي النصر.

النادي الساحلي يرى بأن اللجوء للمواجهات المباشرة سيكون من باب المجاملة لسحر عبد الحق عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، وهو ما لن يقبله نادي منتخب السويس.

وجاء نص البيان كالتالي:

أعلن نادي منتخب السويس برئاسة المحاسب محمد هلال رئيس النادي تمسكه بالمركز الرابع في حالة قيام اللجنة الخماسية بلعب دورة رباعية للصعود للدوري الممتاز.

وقال أن التسريبات الصادرة عن اللجنة الخماسية بلعب دورة رباعية وتصعيد النصر بدلاً من منتخب السويس احتكاما للمواجهات المباشرة بالمخالفة هو مجاملة واضحة لسحر عبد الحق عضو اللجنة لن يقبلها نادي منتخب السويس.

وأوضح إن منتخب السويس يختل المركز الرابع بفارق الأهداف عن النصر وهو ما سوف يتمسك به في حالة لعب دورة رباعية.

دوري الدرجة الثانية المصري يقسم إلى ثلاث مجموعات. يتأهل متصدر كل مجموعة منها إلى الدوري الممتاز مباشرة

ومع تبقي 5 جولات على نهاية المسابقة، ترفض غالبة الأندية استكمال المسابقة في ظل تفشي فيروس كورونا، ما أتاح ظهور مقترح بخوض دورة رباعية للفرق الأربعة الأوائل المتصدرين لكل مجموعة لتحديد الفريق المتأهل إلى الدوري الممتاز.

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