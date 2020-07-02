رئيس طنطا: مرتضى منصور أكد استكمال الدوري خلال جلسة مع وزير الرياضة

الخميس، 02 يوليه 2020 - 16:51

كتب : أحمد الخولي

اجتماع وزير الرياضة مع عدد من رؤساء الأندية

كشف فايز عٌريبي رئيس نادي طنطا عن تأكيد مرتضى منصور رئيس الزمالك على استكمال الدوري خلال جلسة جمعته مع أشرف صبحي وزير الرياضة.

وقال فايز عٌريبي في تصريحات لإذاعة أون سبورت إف إم: "اجتمعت أنا ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، ومرتضى منصور رئيس الزمالك، مع أشرف صبحي وزير الرياضة بدعوة شخصية منه".

وأضاف "الجلسة كانت للتناقش معنا في عدد من الملفات، أبرزها عودة الدوري والاستماع لوجهات نظرنا".

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رئيس طنطا أتم "مرتضي منصور أكد خلال الجلسة على استكمال بطولة الدوري".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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