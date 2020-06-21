أمير توفيق لـ في الجول: وصلنا عرض من ماديرا لـ ناصر ماهر.. و4 خطوات تحسم موقفنا

الأحد، 21 يونيو 2020 - 18:37

كتب : أحمد الخولي

ناصر ماهر - الأهلي - صن داونز

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي، عن وصول عرض من فريق ناسيونال ماديرا البرتغالي إلى ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق.

وقال أمير توفيق في تصريحات لـFilGoal.com: "بالفعل وصلنا عرضا من ناسيونال ماديرا لناصر ماهر، ولكننا ندرس الأمر من كافة جوانبه".

وأضاف "نعمل وفقا لآليات محددة لتحقيق الأفضل لكل الأطراف".

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توفيق أتبع "لدينا 4 خطوات تحسم موقفنا من العرض. أولا موقف اللاعب، ثم الاتفاقات المالية، ورأي لجنة التخطيط. والخطوة الرابعة هي رأي ريني فايلر مدرب الفريق".

وأتم "نحن على تواصل مستمر مع كافة الأطراف للوصول إلى ما يحقق مصلحة الجميع".

ناسيونال ماديرا يلعب حاليا في دوري الدرجة الثانية البرتغالي، ولكنه يحتل صدارة الترتيب واقترب من العودة للدرجة الأولى.

ناصر ماهر يلعب حاليا في نادي سموحة معارا حتى نهاية الموسم الجاري.

صاحب الـ23 عاما شارك هذا الموسم في 14 مباراة ببطولة الدوري. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع أربعة آخرين.

وكان ناصر ماهر ضمن قائمة المنتخب الأوليمبي الحاصل على بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة في مصر خلال العام الماضي، لكنه أصيب في اللقاء الأول ليغيب عن باقي البطولة.

وسبق لأربعة لاعبين مصريين أن لعبوا لفريق ناسيونال ماديرا في وقت واحد، هم علي فتحي، ومحمود عزت، وصالح جمعة، وعلي غزال.

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