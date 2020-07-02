مصدر من الزمالك لـ في الجول: تأجيل المسحة الطبية للاعبين لعدة أسباب وبعد نتيجتها العودة للتدريبات

الخميس، 02 يوليه 2020 - 15:26

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف أشرف بنشرقي في الترجي

تأجلت المسحة الطبية الأولى للاعبي فريق الزمالك والتي كان مقررا لها اليوم الخميس ويتم التنسيق مع الشركة المختصة لتحديد موعدها لإبلاغ اللاعبين.

وكان الزمالك قد أعلن أمس الأربعاء عن إجراء اللاعبين للمسحة الأولى للكشف عن نتيجة فيروس كورونا وبعد نتيجتها يعود الاعبون للتدريبات.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "تأجلت المسحة الطبية الأولى والتي كان مقرر لها اليوم".

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وكشف "تأجيل المسحة لعدة أسباب أولها تواجد عدد كبير من اللاعبين خارج القاهرة ولم يكن هناك متسع من الوقت لعودتهم بعد اجتماع مجلس الإدارة".

وأضاف "أيضا بسبب عدم توافر وقت مناسب مع الشركة المختصة بسبب ضغط العمل".

وكان الزمالك قد أعلن تكفله بمبالغ إجراء المسحات للاعبيه والجهاز الفني وعدم اعتماده على تكفل اللجنة الخماسية لذلك.

وتابع المصدر "سيتم الاتفاق مع الشركة المختصة لتحديد موعد جديد وبعدها سيتم إبلاغ اللاعبين بذلك".

وأتم تصريحاته "يعود الفريق للتدريبات بعد ظهور نتيجة المسحة الأولى".

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