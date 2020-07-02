الأهلي يطالب وزير الرياضة بـ"تطبيق القانون" وإزالة لافتات نادي القرن بـ الزمالك

أعلن الأهلي عن مطالبته لوزير الرياضة أشرف صبحي بما وصفه بـ "تطبيق القانون"، وإزالة لافتات نادي القرن من محيط نادي الزمالك.

وقال موقع الأهلي الرسمي، إن إدارة النادي أرسلت اليوم الخميس مذكرة إلى أشرف صبحي تطالبه بـ"التدخل الفوري والاضطلاع بمسئولياته بحكم القانون، وإلزام رئيس نادي الزمالك بإزالة لافتات نادي القرن التي قام بوضعها بمحيط ناديه وأعلى مبانيه، في اعتداء صارخ على حقوق النادي الأهلي الفكرية - العلامة التجارية- والمسجلة بإدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والتي اكتسبت حماية قانونية وفقا للمادة ٩٠ من قانون حماية الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢. ومازالت هذه العلامة تتمتع بذات الحماية".

ونشر الموقع الرسمي للأهلي، صورة لتسلم رئيس النادي السابق صالح سليم، ورئيسه الحالي محمود الخطيب، للجائزة محل الجدل الكبير.

وأضاف الأهلي "وجاء في مذكرة النادي أن رئيس الزمالك تعدى على حقوق الأهلي بالمخالفة للوائح والقوانين، هو أمر ينذر بإشعال فتنة كبرى بين جماهير الناديين، وأنه بصفته الوزير المختص والمنوط بالتحقق من تطبيق الهيئات الرياضية للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وهو المنوط أيضا بالإشراف على الهيئات الرياضية إعمالا بالقانون ٧١ لسنة٢٠١٧، عليه اتخاذ الازم قانونا لإزالة هذه اللافتات من محيط نادي الزمالك وأعلى مبانيه، ومن بطاقات العضوية لأعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وكذا إزالتها من الموقع الرسمي لناديهم".

وأكمل الأهلي عبر موقعه الرسمي "وشدد النادي على أن هذا التعدي غير مسؤول بالمرة، وسيقوم باتخاذ كل الإجراءات التي تحفظ حقوقه، مؤكدا على أنه لن يسمح لأي كائن المساس بها. هذا وكان النادي قد أرسل إنذارا على يد محضر إلى رئيس نادي الزمالك ومديره التنفيذي؛ لتعديهما على العلامة التجارية للنادي الأهلي (شعار النادي)، وما لها من حماية قانونية وفقا للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، كما أن النادي الأهلي هو المالك الحصري لهذه العلامة، والتي تعد أحد استثماراته الرئيسية، وجاء في الإنذار أنه بتاريخ 22ـ 5ـ2000 منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم جائزة نادي القرن للنادي الأهلي، وعليه تم تغيير العلامة التجارية (شعار النادي) بإضافة نادي القرن باللغتين العربية والأجنبية أسفل الشعار، وتم تسجيل تلك العلامة التجارية بإدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة".

وأردف الأهلي "وفي يوم 22ـ5ـ2020 فوجئ النادي بقيام رئيس الزمالك بتعليق لافتات بمحيط ناديه وأعلى مبانيه تحمل شعار نادي الزمالك وشعار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وسطر أسفل الشعارين عبارة (نادي الزمالك. نادي القرن الحقيقي). وإزاء تهديدات الاتحاد الإفريقي لنادي الزمالك والتي تناولتها وسائل الإعلام المختلفة لاستخدامه شعار كاف بدون إذن مسبق، قام رئيس الزمالك قبل مرور 48 ساعة بناء على طلب الاتحاد الإفريقي بإزالة اللافتات إلا أنه عاد يوم 31ـ 5ـ2020، وقام بتعليق اللافتات مرة ثانية متضمنة شعار نادي الزمالك فقط بعد إزالة شعار كاف، وسطر على اللافتات الجديدة بأن نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي. ولما كان النادي الأهلي هو المالك الحصري لهذه العلامة التجارية ــ بحكم القانون ــ فوَجَه إنذارا على يد محضر لرئيس نادي الزمالك بإزالة تلك اللافتات من محيط ناديه وأعلى مبانيه، وكذا من بطاقات العضوية لأعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وكذلك إزالتها من الموقع الرسمي للزمالك خلال خمسة عشر يوما من تاريخه، وإلا سيقوم النادي الأهلي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد رئيس الزمالك والمدير التنفيذي؛ مدنيا وجنائيا؛ للحفاظ على الحقوق المحمية بحكم القانون".

وفي وقت سابق، أعلنت قناة الزمالك عن بدء النادي الإعداد لاحتفالية (نادي القرن) والتي قرر لها يوم 9 يوليو.

وكانت قناة الزمالك قد أعلنت عن موافقة مرتضى منصور رئيس النادي على قرار إقامة احتفالية يوم 9 يوليو من أجل لقب نادي القرن.

وأوضحت قناة النادي أن رئيس الزمالك وافق على القرار بناء على رغبة الجماهير وقرر أن يكون يوم 9 يوليو موعد احتفال كل عام.

وكشفت قناة الزمالك يوم الأربعاء عن الانتهاء من ملف نادي القرن والاستعداد لإرساله إلى الاتحاد الإفريقي (كاف) والاتحاد الدولي (فيفا) خلال 14 يوما.

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