عودة الدوري – كشري لـ في الجول: تمنيت الاستئناف في 15 أغسطس.. وظروفنا تتشابه مع الأندية الأخرى

أراد أحمد عبد المنعم "كشري" المدير الفني لـ أسوان عودة الدوري في منتصف أغسطس بدلا من السابع من نفس الشهر.

اتحاد الكرة أصدر بيانا أعلن من خلاله موعد عودة الدوري في السابع من أغسطس المقبل (طالع التفاصيل).

كشري قال لـ FIlGoal.com: "تمنيت أن تستكمل مسابقة الدوري يوم 15 أغسطس لأنه كان مطلب المديرين الفنيين خلال الاجتماع مع اللجنة الخماسية".

وأوضح " طلبنا 6 أسابيع تدريبات لكن أسبوع تدريبات أقل يعرض اللاعبين للإصابة في الملعب".

وتابع "سنلعب ونعمل وظروفنا مثل ظروف الأندية الأخرى فهو دوري استثنائي لأنه من الواضح أنه سيتعرض لاعبين كُثر للإصابة لأن المدة ليست كافية للاعبين".

وأتم "نحن الآن في معسكر تدريبي وسنقوم بإجراء المسحة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل".

وكان أسوان قد كشف سابقا على إصابة لاعب بـ فيروس كورونا دون تحديد اسمه بعد إجراء المسحة الأولى.

ويحتل أسوان المركز الـ 13 برصيد 18 نقطة من 17 مباراة.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.