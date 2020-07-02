تشكيل القمة – صلاح أساسي وليفربول بالقوة الضاربة.. وسترلينج ودي بروين أساسيون في سيتي

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول ونظيره في مانشستر سيتي بيب جوارديولا تشكيلتي فريقيهما استعدادا للمواجهة المرتقبة بينهما مساء اليوم الخميس.

ويحل ليفربول بطل الدوري الإنجليزي قبل سبع جولات على نهاية المسابقة ضيفا على ملعب الاتحاد لملاقاة مانشستر سيتي في الجولة 32.

ليفربول حصد 86 نقطة، فيما يأتي مانشستر سيتي ثانيا بـ63 نقطة.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: أندرو روبرتسون- فيرجيل فان دايك- جو جوميز- ترينت ألكسندر أرنولد

في الوسط: فابينيو- جوردان هندرسون- جورجينيو فينالدوم

في الهجوم: ساديو ماني- روبرتو فيرمينو- محمد صلاح

أما تشكيل مانشستر سيتي فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: إيديرسون

في الدفاع: بنجامين ميندي- إيمريك لابورتي- إيريك جارسيا- كايل ووكر

في الوسط: رودري- كيفن دي بروين- إلكاي جوندوجان

في الهجوم: رحيم سترلينج- جابرييل خيسوس- فيل فودين

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