عودة الدوري - الإنتاج الحربي لـ في الجول: قرار ممتاز.. لا مشكلة لدينا

وصف خالد مهدي مدير الكرة في نادي الإنتاج الحربي، موعد استئناف الدوري المصري بـ"قرار ممتاز".

اتحاد الكرة أصدر بيانا أعلن من خلاله موعد عودة الدوري في السابع من أغسطس المقبل (طالع التفاصيل).

وقال خالد مهدي: "نواصل تدريباتنا ونستعد بشكل مميز لاستئناف الدوري".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "قرار الاستئناف يعد قرارا مميزا و "10 على 10". أي ميعاد هو ميعاد مناسب لنا".

وأوضح "نريد العودة للعمل. جميع مؤسسات الدولة عادت للعمل، فلماذا لا يحدث ذلك مع كرة القدم أيضا؟".

وتابع "سنخضع للمسحة الثالثة يوم السبت المقبل، ولا مشكلة لدينا على الإطلاق".

وأتم "أما بخصوص المستحقات، فلا مشكلة لدينا على الإطلاق. تم الاتفاق على كل شيء".

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة من 17 مباراة.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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