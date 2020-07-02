عودة الدوري - الإنتاج الحربي لـ في الجول: قرار ممتاز.. لا مشكلة لدينا

الخميس، 02 يوليه 2020 - 20:02

كتب : حامد وجدي

الإنتاج الحربي - الزمالك

وصف خالد مهدي مدير الكرة في نادي الإنتاج الحربي، موعد استئناف الدوري المصري بـ"قرار ممتاز".

اتحاد الكرة أصدر بيانا أعلن من خلاله موعد عودة الدوري في السابع من أغسطس المقبل (طالع التفاصيل).

وقال خالد مهدي: "نواصل تدريباتنا ونستعد بشكل مميز لاستئناف الدوري".

أخبار متعلقة
عودة الدوري - المقاولون لـ في الجول: الميعاد جيد وفقا لاتفاق المدربين مع اللجنة الخماسية عودة الدوري – مدرب طنطا لـ في الجول: قرار الاستئناف اتُخذ ليس لدينا رغبات.. سنعود عودة الدوري - طولان لـ في الجول: اتحاد الكرة "بيزنقنا".. ومعترض على توقيت لعب المباريات عودة الدوري – مدرب الحدود لـ في الجول: لدي مشاكل صعبة.. قد أخوض الدوري بقلبي دفاع فقط

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "قرار الاستئناف يعد قرارا مميزا و "10 على 10". أي ميعاد هو ميعاد مناسب لنا".

وأوضح "نريد العودة للعمل. جميع مؤسسات الدولة عادت للعمل، فلماذا لا يحدث ذلك مع كرة القدم أيضا؟".

وتابع "سنخضع للمسحة الثالثة يوم السبت المقبل، ولا مشكلة لدينا على الإطلاق".

وأتم "أما بخصوص المستحقات، فلا مشكلة لدينا على الإطلاق. تم الاتفاق على كل شيء".

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة من 17 مباراة.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

طالع أيضا

رئيس طنطا يكشف تحول في موقف الزمالك من استئناف الدوري

النقاز إلى الترجي التونسي

صفقة مدوية مثيرة في أوروبا

لماذا قرر الزمالك تأجيل المسحة الأولى للاعبيه

تحرك قضائي جديد من الأهلي ضد الزمالك

عودة الدوري المصري عودة الدوري الإنتاج الحربي
نرشح لكم
أخر الأخبار
عودة الدوري – كشري لـ في الجول: تمنيت الاستئناف في 15 أغسطس.. وظروفنا تتشابه مع الأندية الأخرى 15 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل القمة – صلاح أساسي وليفربول بالقوة الضاربة.. وسترلينج ودي بروين أساسيون في سيتي 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد – الأهلي يعلن تعيين طارق محروس مدربا للفريق الأول 26 دقيقة | رياضات أخرى
تقرير تركي: النني "قنبلة" في سوق انتقالات جالاتا سراي 34 دقيقة | المحترفون
عودة الدوري - الإنتاج الحربي لـ في الجول: قرار ممتاز.. لا مشكلة لدينا 42 دقيقة | الدوري المصري
عودة الدوري - المقاولون لـ في الجول: الميعاد جيد وفقا لاتفاق المدربين مع اللجنة الخماسية 52 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يُجري المسحة الأولى لـ كورونا يوم الجمعة ساعة | الدوري المصري
عودة الدوري – مدرب طنطا لـ في الجول: قرار الاستئناف اتُخذ ليس لدينا رغبات.. سنعود ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وقع للنادي.. الصفقة تمت 2 الزمالك يؤجل اجتماعه الطارئ "بسبب تطورات جديدة في المهزلة" 3 10 قرارات رسمية من الزمالك.. عودة التدريبات ومعسكرين مغلقين وتجديد تعاقد لاعبين 4 حوار – صلاح: لم أتشبع بالبطولات.. وهذا أفضل لاعب في ليفربول وسر علاقتي مع أبو تريكة
قد ينال إعجابك