الزمالك يُجري المسحة الأولى لـ كورونا يوم الجمعة

يستعد نادي الزمالك لإجراء المسحة الأولى للاعبيه والجهاز الفني يوم الجمعة المقبل.

وكان من المقرر إجراء المسحة الأولى اليوم الخميس، قبل أن تتأجل ليوم الجمعة، حسبما علم FilGoal.com.

وأبلغ النادي لاعبيه بموعد إجراء المسحة الأولى، وذلك بعد التنسيق مع الشركة المختصة بذلك، حسبما علم FilGoal.com.

ومن المنتظر أن يحدد الجهاز الفني لـ الزمالك موعد استئناف التدريبات، عقب معرفة نتائج المسحة الأولى، وبعد إعلان موعد المسحة الثانية.

وأعلن اتحاد الكرة المصري اليوم الخميس بشكل رسمي عن استئناف الدوري يوم 7 أغسطس المقبل. (طالع التفاصيل)

كما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) شهر سبتمبر المقبل من أجل إقامة دور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي بطولة إفريقيا.

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