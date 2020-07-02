عودة الدوري - طولان لـ في الجول: اتحاد الكرة "بيزنقنا".. ومعترض على توقيت لعب المباريات

الخميس، 02 يوليه 2020 - 19:13

كتب : أحمد شاكر

حلمي طولان - إنبي - الزمالك

أبدى حلمي طولان المدير الفني لـ إنبي غضبه من إعلان اللجنة الخماسية لموعد عودة الدوري متسائلا "لماذا حضرنا الاجتماع؟".

اتحاد الكرة أصدر بيانا أعلن من خلاله موعد عودة الدوري في السابع من أغسطس المقبل (طالع التفاصيل).

وقال حلمي طولان لـ FIlGoal.com مستفسرا: "لماذا طلبوا حضورنا للاجتماع طالما لن يتم العمل بحديثنا، هل من أجل الشكل العام؟ أم للتفاخر؟ ليظهر أنهم قاموا بواجبهم".

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وتابع "لم يُنفذ شيئا مما اتفقنا عليه، اقترحنا في الاجتماع عودة التدريبات في الأول من يوليو والدوري في 15 أغسطس والآن بعد تأجيل كأس الأمم الإفريقية وتقليص مباريات الأهلي والزمالك في دوري الأبطال صار هناك وقتا كافيا، لماذا يضغطوننا؟".

وأضاف غاضبا: "طالما لن يُعتد برأينا لماذا طلبتم الاجتماع؟ أين جدول المباريات، وكيف استعد وأنا لا أعلم متى سوف ألعب، وكيف أضع برنامجا لفريقي".

وأكمل "كان يجب أن يكون هناك أسلوب علمي في التدريب عند وضع برامج خاصة بالمباريات، نحن نمر بعشوائية كبيرة".

وعن استعداد إنبي رد قائلا: "الوقت غير كاف، اتحاد الكرة "بيزنقنا زنقة ملهاش لازمة".

وأتم "معترض بكل تأكيد على توقيت لعب المباريات لأننا لم نتفق على ذلك".

ويحتل إنبي المركز السابع برصيد 25 نقطة من 18 مباراة وليس لديه مباريات مؤجلة.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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