أبو تريكة يتذكر لحظاته الأولى داخل الأهلي: "أنت دخلت بيتك.. نعرف أن سيرتك جيدة"

الخميس، 02 يوليه 2020 - 13:51

كتب : FilGoal

هدف أبو تريكة في الصفاقسي

تذكر محمد أبو تريكة أسطورة الأهلي لحظاته الأولى إبان انتقاله للفريق في يناير 2004.

وقال أبو تريكة في تصريحات لـ bein sports: "أول من استقبلني كان ثابت البطل مدير الكرة آنذاك، أشعرني بالطمأنينة".

وأضاف "بمجرد دخولي مقر جهاز الكرة، احتضنني في وقت كنت مرعوبا فيه، وأشعرني أنني جزء من الفريق".

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وشدد "قال لعم حارث (مسؤول المعدات بالنادي) خذ محمد وأريه مكانه، ثم قال لي (نعرف أن سيرتك طيبة)، لم يتحدث معي عن مستواي الفني".

وأتم "قال لي الآن أنت في بيتك".

ولعب أبو تريكة للأهلي بين يناير 2004 ويناير 2014، تخللتها فترة إعارة في بني ياس الإماراتي لمدة 6 أشهر.

وحصد أبو تريكة مع الأهلي 19 بطولة، منهم 5 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا.

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الأهلي محمد أبو تريكة ثابت البطل
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