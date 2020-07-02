غياب أزارو عن تدريبات الاتفاق بعد نهاية إعارته.. وشرط من الأهلي لاستمراره

الخميس، 02 يوليه 2020 - 11:48

كتب : FilGoal

أزارو في تدريبات الاتفاق

تغيب وليد أزارو مهاجم الأهلي المعار إلى نادي الاتفاق عن تدريبات فريقه السعودي أمس الأربعاء بسبب نهاية إعارته.

وليد أزارو

النادي : الاتفاق

الاتفاق

وتنتهي إعارة أزارو في 30 يونيو ولكن بعد تأجيل نهاية الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا يسعى النادي للتوصل إلى اتفاق مع اللاعب والنادي الأهلي.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية وفقا لمصادرها أن الأهلي لا يمانع استمرار أزارو لنهاية الموسم ولكن بشرط تسديد المستحقات المتبقية من قيمة الإعارة.

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وتبلغ قيمة الإعارة المتبقية 100 ألف دولار يسعى الأهلي للحصول عليهم قبل استمرار أزارو مع الاتفاق لنهاية الموسم.

وأضاف التقرير أن أزارو طلب زيادة بنسبة 30% من أجل إكمال ما تبقى من الموسم مع الفريق.

ومن جانبها أشارت الصحيفة وفقا لمصدر رسمي في نادي الاتفاق أن هناك رغبة لاستمرار أزارو لنهاية الموسم.

وشدد المصدر على أن الأمور ستحسم خلال أيام قليلة وسيتم الاتفاق على التمديد بسبب عدم وجود خلافات كبيرة بين النادي السعودي والأهلي.

وانتقل أزارو إلى الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة في يناير الماضي وكانت تقارير سعودية قد أشارت إلى رغبة عدد من الأندية في ضمه للموسم الجديد.

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