غياب أزارو عن تدريبات الاتفاق بعد نهاية إعارته.. وشرط من الأهلي لاستمراره

تغيب وليد أزارو مهاجم الأهلي المعار إلى نادي الاتفاق عن تدريبات فريقه السعودي أمس الأربعاء بسبب نهاية إعارته.

وليد أزارو النادي : الاتفاق الاتفاق

وتنتهي إعارة أزارو في 30 يونيو ولكن بعد تأجيل نهاية الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا يسعى النادي للتوصل إلى اتفاق مع اللاعب والنادي الأهلي.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية وفقا لمصادرها أن الأهلي لا يمانع استمرار أزارو لنهاية الموسم ولكن بشرط تسديد المستحقات المتبقية من قيمة الإعارة.

وتبلغ قيمة الإعارة المتبقية 100 ألف دولار يسعى الأهلي للحصول عليهم قبل استمرار أزارو مع الاتفاق لنهاية الموسم.

وأضاف التقرير أن أزارو طلب زيادة بنسبة 30% من أجل إكمال ما تبقى من الموسم مع الفريق.

ومن جانبها أشارت الصحيفة وفقا لمصدر رسمي في نادي الاتفاق أن هناك رغبة لاستمرار أزارو لنهاية الموسم.

وشدد المصدر على أن الأمور ستحسم خلال أيام قليلة وسيتم الاتفاق على التمديد بسبب عدم وجود خلافات كبيرة بين النادي السعودي والأهلي.

وانتقل أزارو إلى الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة في يناير الماضي وكانت تقارير سعودية قد أشارت إلى رغبة عدد من الأندية في ضمه للموسم الجديد.

اقرأ أيضا

قرارات من اتحاد الكرة بشأن استئناف الدوري

أحمد عيد يحكي قصة نجاته من الموت في ليبيا

مصدر بالزمالك يكشف كواليس اجتماع مرتضى باللاعبين

خلف خطوط العدو – محمد خيري.. من زين الدين زيدان الإسكندرية لمواجهة كورونا

تحديد موعد عودة الإسماعيلي للتدريبات الجماعية