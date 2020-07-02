ساني يكمل الكشف الطبي لبايرن.. والإعلان الرسمي يقترب

الخميس، 02 يوليه 2020 - 12:05

كتب : FilGoal

ساني - مانشستر سيتي - ليفربول

خضع ليروي ساني جناح مانشستر سيتي يوم الخميس للكشف الطبي مع بايرن ميونيخ بعد توصل الأطراف الثلاثة لاتفاق.

كان نادي بايرن ميونيخ قد أوضح يوم الأربعاء أن إدارة النادي وصلت لمراحل متقدمة للغاية في صفقة انتقال ساني، لكن الصفقة لم تتم رسميا حتى الآن.

وأوضحت صحيفة بيلد أن ساني أكمل الكشف الطبي صباح الخميس قبل أن يذهب إلى مقر بايرن لملاقاة الجهاز الفني وإدارة البافاري.

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وتشير بعض التقارير إلى أن الصفقة ستكلف بايرن نحو 53 مليون يورو، ومن المنتظر الإعلان عنها خلال ساعات.

وقال حسن صالح حميديتش عضو مجلس إدارة بايرن لموقع ناديه يوم الأربعاء "نحن في مفاوضات جيدة للغاية مع وكلاء ليروي ساني ومانشستر سيتي".

وأضاف "يجب علينا أن نتحلى بالصبر، لا يوجد شيء أخر لأضيفه".

من جهته، قال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "يبدو أن ليروي ساني في طريقه للرحيل، الأمر لم يتم بعد".

وأكمل "هناك بعض المشكلات الصغيرة، ولكن يبدو أنه ذاهب إلى بايرن ميونيخ".

وأتم "نتمنى له كل التوفيق، ونقول له شكرا على السنوات التي قضاها معنا".

وأعلن ليروي ساني في وقت سابق رفضه الاستمرار رفقة مانشستر سيتي وتجديد تعاقده الذي ينتهي في صيف عام 2021.

وكان ساني هدفا لبايرن ميونيخ في الانتقالات الصيفية الماضية لكن إصابته بقطع في الرباط الصليبي أجلت كل شيء.

صاحب الـ24 عاما شارك مع سيتي في 135 مباراة سجل خلالهم 39 هدفا وصنع 45 آخرين.

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