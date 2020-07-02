عبد الحفيظ: الأهلي يرحب بقرار كاف ونطالب بسرعة إعلان جدول الدوري.. متابعة لنيدفيد وسعد

رحب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي بمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة على ملعب محايد.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "الظروف الحالية تسلتزم على الجميع ضرورة مساندة كاف من أجل عودة النشاط، واستئناف ما تبقى من دوري الأبطال".

وأوضح "إقامة نصف النهائي في سبتمبر من مباراة واحدة في بلد محايد، يحقق مبدأ تكافؤ الفرص طالما يتم تطبيقه على الفرق الأربعة".

وأضاف مدير الكرة بالأهلي "الظروف التي عاشها العالم بسبب جائحة كورونا وتجميد النشاط لعدة أشهر يجعل من الضروري الموافقة على مثل هذه الحلول حتى تعود الحياة الرياضية لطبيعتها".

وشدد عبد الحفيظ "ننتظر استئناف مسابقة الدوري ونطالب بسرعة إعلان جدول المباريات باعتبارها أفضل إعداد للفريق قبل مواجهة الوداد".

وتابع "يجب أن يعود الدوري في أسرع وقت ممكن من أجل الإعداد بشكل جيد، خاصة أن التأخر في الإعلان يؤثر على خطة الإعداد لمباريات إفريقيا".

ويلعب الأهلي أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في سبتمبر ولم يحدد ملعب المباراة أو التاريخ الرسمي حتى الآن.

وواصل عبد الحفيظ "لابد من خوض مباريات محلية رسمية قوية للإعداد بشكل جيد لمباريات إفريقيا بعيدا عن المباريات الودية التي ندرس خوضها قبل الدوري".

وفي سياق مختلف، حرص الجهاز الفني لأهلي على الاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي لثنائي الفريق سعد سمير وكريم نيدفيد.

وقال عبد الحفيظ: "الثنائي يواصل برنامجه التأهيلي بشكل جيد جدا، وهناك متابعة مستمرة مع اللاعبين".

ويؤدي سعد سمير برنامجا تأهيليا للتعافي من آثار جراحة وتر أكيليس، في حين يؤدي كريم نيدفيد برنامجا تأهيليا للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة.

ويستأنف الأهلي تدريباته في الخامسة والنصف مساء بعد غد السبت، ومنح الجهاز الفني للاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الخميس وغدا الجمعة.

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