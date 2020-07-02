مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: نتجه لإعلان موعد استئناف الدوري اليوم فقط.. وهذا ما يعطل الجدول

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة أن اليوم الخميس سيشهد الإعلان عن موعد استئناف مسابقة الدوري الممتاز، دون تحديد جدول كامل له.

وقال المصدر المطلع لـFilGoal.com: "نتجه لإعلان أن الدوري سينطلق يومي 7 و8 أغسطس بالمباريات المؤجلة من البطولة".

وأضاف "بعدها، ستقام المباريات كل 4 أيام، لن يكون هناك أي مكان للتأجيلات".

وشدد "ما يعطلنا عن إعلان الجدول الكامل، هو عدم إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن المواعيد النهائية بالأيام لمباريات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، بجانب ارتباطات المنتخب الوطني، بمجرد أن يحدث ذلك سيتم الإعلان عن الجدول".

وأكمل "عملنا على الجدول بنظرية عدم وجود بطولة كأس أمم إفريقيا في شتاء 2021، لأننا حصلنا على تأكيدات من كاف بذلك، سننهي الدوري بنهاية شهر أكتوبر".

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النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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