جوارديولا يلمح لرحيل كبار السن عن سيتي

ألمح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إلى أنه ينوي التخلص من اللاعبين الكبار في السن لبناء فريق شاب.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "علينا أن نعيد البناء، وأن نتخذ القرارات الصحيحة للنادي للحفاظ على المستويات التي وصلنا إليها".

وأضاف "نريد بقاء كل اللاعبين بعد ما قدموه لنا، ولكن في النهاية هناك تقدم في السن ويجب استبدال البعض".

ليروي ساني البالغ من العمر 24 عاما رحل نحو بايرن ميونيخ، فيما قرر المخضرم دافيد سيلفا الرحيل في نهاية الموسم.

وتابع "إنها ليست أزمة، هي جزء من الظروف العادية التي تحدث لجميع الأندية.

هناك أكثر من لاعب بصفوف مانشستر سيتي تخطي الـ30 من عمره، مثل الحارس كلاوديو برافو (37 عاما) وفيرناندينيو (35 عاما) ونيكولاس أوتاميندي وسيرجيو أجويرو (32 عاما) وكايل ووكر (30 عاما).

وأتم المدرب الإسباني "أمامنا أشياء مذهلة في المستقبل، أنا أركز فقط على ذلك".

سيتي خسر لقب الدوري الإنجليزي لصالح ليفربول بعدما توج به في الموسمين الأخيرين.

لكن الفريق السماوي حقق لقب كأس رابطة المحترفين وينافس على بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ويسعى سيتي لحصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، إذ يلعب مع أرسنال في نصف نهائي كأس إنجلترا على ملعب ويمبلي.

فيما انتصر سيتي بنتيجة 2-1 على ريال مدريد في سنتياجو برنابيو بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا قبل أن تتوقف المسابقة بسبب انتشار فيروس كورونا، وينتظر استكمال البطولة.

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