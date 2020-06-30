صاروخ رونالدو يزين فوز الشوط الثاني لـ يوفنتوس على جنوى

حقق يوفنتوس فوزا في الشوط الثاني على جنوى بنتيجة 3-0 ليعزز فارق الـ 4 نقاط مع منافسه لاتسيو على لقب الدوري الإيطالي في الجولة الـ 29.

جنوى استضاف يوفنتوس على ملعب ماراتسي أو لويجي فيراريس، وظل صامدا طيلة الشوط الأول لكنه فشل في الحفاظ على ما قدمه وخسر كل شيء في الشوط الثاني.

يوفنتوس في الصدارة برصيد 72 نقطة، بينما توقف رصيد جنوى عند 26 نقطة في المركز الـ 16 وأصبح مُهددا بدخول مثلث القاع.

ويبدو أن الجولة الـ 29 من الدوري الإيطالي بمثابة "Deja Vu" لما حدث في الجولة السابقة لـ لاتسيو ويوفنتوس لكن ليس بنفس الطريقة ذاتها.

لاتسيو فاز بنفس الطريقة على تورينو مثلما فعل أمام فيورنتينا في الجولة الماضية، ويوفنتوس كرر تفوقه الكاسح في الشوط الثاني كما فعل أمام ليتشي لكنه اكتفى بثلاثية في الجولة الحالية.

تشكيل الفريقين

لم يُجر ساري سوى تغيير وحيد في تشكيل البيانكونيري عن مباراة ليتشي الماضية، إذ عاد البرازيلي دانيلو ليشغل مركز الظهير الأيسر بدلا من الفرنسي بلاس ماتويدي الذي لعب اضطراريا الجولة السابقة.

ديبالا ورونالدو في التشكيل الأساسي ليوفنتوس ضد جنوى ⚫️⚪️#في_ايطاليا pic.twitter.com/iGXxMoFlVr — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 30, 2020

واختار دافيدي نيكولا المدير الفنى لـ جنوى تشكيل ضم أكثر من لاعب سبق له ارتداء قميص يوفنتوس.

ضم جنوى كل من ماتيا بيرين وستيفانو ستورارو وأندريا فافالي وكريستيان روميرو قادمين من يوفنتوس في التشكيل الأساسي.

شوط بيرين

في الشوط الأول تفنن لاعبو يوفنتوس في الهجمات فسدد لاعبوه 11 كرة على مرمى جنوى منها 5 بين الـ 3 خشبات.

تصدى بيرين للـ 5 والتي كان أهمها تسديدة كريستيانو رونالدو في الدقيقة 43 بعدما توغل داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى وسدد كرة صاورخية حولها الإيطالي لركنية.









































انهيار أصحاب الأرض

في الشوط الثاني تواصل ضغط يوفنتوس دون أي جديد، لكن تلك المرة جاءت الأهداف كما حدث في المباراة السابقة أمام ليتشي والتي انتهت بالفوز 4-0 في الشوط الثاني.

عرضية من خوان كوادرادو إلى باولو ديبالا داخل منطقة الجزاء سددها الأرجنتيني قوية أرضية على يمين بيرين الذي تصدى لها لكنها سكنت الشباك في الدقيقة 50.

هدف هو الثالث للأرجنتيني في المباريات الـ 3 الأخيرة منذ عودة الدوري الإيطالي.

الأرجنتيني هو أفضل من يفتتح أهداف يوفنتوس هذا الموسم في الدوري، إذ جاءت 7 من أهدافه من أصل 10 كأول هدف لصالح يوفنتوس في المباراة.

صاروخ ماديرا

وما هي إلا 7 دقائق حتى أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في المباراة، تمريرة من ميراليم بيانيتش –لاعب برشلونة الجديد المنتقل له بدءا من الموسم المقبل- إلى رونالدو الذي تحصّل على الكرة من بعد منتصف الملعب.

البرتغالي ركض بالكرة وسط تراجع لمدافعي جنوى وسدد كرة صاروخية على يسار بيرين سكنت الشباك معلنة عن الهدف الرابع والعشرين في 25 مباراة لـ رونالدو بالدوري الإيطالي.

هدف رونالدو في شباك جنوى🚀pic.twitter.com/v1M3MIxxP0 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 30, 2020

يوفنتوس تواصل ضغطه فسجل البديل البرازيلي دوجلاس كوستا هدف يوفنتوس الثالث بتسديدة على طريقة R2 في الزاوية اليمنى لـ بيرين الذي لم يُحرك لها ساكنا في الدقيقة 73.

ساري أجرى تغييرين في الدقيقة التالية بنزول كل من آرون رامسي وجونزالو إيجوايين بدلا من بيانيتش ورونالدو.

رد جنوى جاء متأخرا في الدقيقة 76 عن طريق عرضية من بيركاسي مرت من الجميع داخل منطقة الجزاء لتصل إلى أندريا بينامونتي لاعب إنتر الشاب المُعار لجنوى ليسدد كرة قوية في الزاوية القريبة لم يتعامل معها تشيزيني وسكنت شباكه.

المهاجم الإيطالي الشاب خرج في الدقيقة التالية وشارك بدلا منه جوران بانديف لكن المقدوني المخضرم لم يشكل أي خطورة في الدقائق الأخيرة على مرمى البولندي، لتنتهي المباراة بفوز يوفنتوس وتعزيز الصدارة.

طالع أيضا

اختبار في الجول – هل تعرف الدوري الإنجليزي جيدا؟

كوميك بوك في الجول - حكاية قصة تتويج ليفربول التاريخية

رسميا - كاف يعلن موعد وطريقة استئناف بطولتي الأندية

خاص لـ في الجول - "كاف لم يسحب منا استضافة نهائي دوري الأبطال"

رسميا – كاف يعلن تأجيل كأس أمم إفريقيا عاما كاملا

أرقام في الجول - لماذا يريد الزمالك ضم دونجا؟