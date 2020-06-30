لاتسيو يكرر ما فعله أمام فيورنتينا ضد تورينو ويواصل ملاحقة يوفنتوس

كرر لاتسيو ما فعله أمام فيورنتينا في الجولة السابقة من الدوري الإيطالي وحقق فوزا مهما على تورينو في افتتاح الجولة الـ 29 بهدفين مقابل هدف.

النسور حلوا ضيوفا على الملعب الأولمبي بـ تورينو وقلبوا تأخرهم بهدف دون مقابل في الشوط الأول لـ فوز بهدفين في الشوط الثاني.

سيناريو لقاء البنفجسي تغير قليلا، فسجل تشيرو إيموبيلي هدف التعادل ثم سجل ماركو بارولو هدف الفوز أمام تورينو في المقابل سجل لويس ألبرتو هدف التعادل أمام فيورنتينا.

فوز قلص به لاتسيو الفارق لنقطة واحدة عن يوفنتوس، ورفع رصيده إلى 68 نقطة وتوقف رصيد تورينو عند 31 نقطة في المركز الـ 14.

video:1

أندريا بيلوتي سجل هدف التقدم لـ تورينو في الدقيقة الخامسة من بداية اللقاء من علامة الجزاء.

هدف هو الـ 12 للدولي الإيطالي ارتقى بها للمركز العاشر في جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي.

إيموبيلي أهدر فرصة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 23 بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء دون رقابة لكنه سدد في المدرجات عاليا.

الشوط الأول شهد حصول ثنائي هجوم النسور ، تشيرو إيموبيلي وفيليبي كايسيدو على بطاقة صفراء وهو ما يعني غيابهم عن مواجهة ميلان في الجولة المقبلة.

الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني شهدت هدف التعادل عن طريق تشيرو إيموبيلي بعدما تلقى بينية من لويس ألبرتو فأسكن الكرة على يسار سالفتوري سيريجو.

هدف يحمل الرقم 29 للهداف الإيطالي في الدوري هذا الموسم، وهو الرقم الأفضل للاعب في موسم واحد تهديفيا في تاريخ لاتسيو والمسجل باسم تشيرو موسم 2017-18.

ضغط الضيوف تواصل في الدقيقة 73، كرة عرضية من البديل جوردان لوكاكو قابلها الصربي سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش بتسديدة قوية تصدى لها سيريجو.

لترتد إلى إيموبيلي الذي هيئ الكرة لـ ماركو بارولو القادم الخلف فسدد كرة قوية ارتطمت بأحد المدافعين وسكنت الشباك.

الفارق تقلص إلى نقطة واحدة ويوفنتوس لديه فرصة إعادة الفارق كما كان عندما يحل ضيفا خلال دقائق على جنوى.

طالع أيضا

اختبار في الجول – هل تعرف الدوري الإنجليزي جيدا؟

كوميك بوك في الجول - حكاية قصة تتويج ليفربول التاريخية

رسميا - كاف يعلن موعد وطريقة استئناف بطولتي الأندية

خاص لـ في الجول - "كاف لم يسحب منا استضافة نهائي دوري الأبطال"

رسميا – كاف يعلن تأجيل كأس أمم إفريقيا عاما كاملا

أرقام في الجول - لماذا يريد الزمالك ضم دونجا؟