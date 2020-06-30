أرقام في الجول - لماذا يريد الزمالك ضم دونجا؟ الاستمرار الطبيعي لـ طارق حامد

في أي نقاش يدور حول بديل طارق حامد في الزمالك أو منتخب مصر، دائما ما يبرز اسم نبيل عماد "دونجا" لاعب بيراميدز.

وبالفعل، وحسبما أكد مصدر مقرب من اللاعب، فإن دونجا أتم اتفاقه مع الزمالك، ولكن لم يتفق الناديان بعد على تفاصيل الصفقة. (طالع التفاصيل)

في الوقت ذاته علم FilGoal.com أن دونجا يمثل أولوية للزمالك لضمه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة وسيحاول إقناع بيراميدز بالموافقة بالتخلي عن اللاعب.

لماذا؟

الأرقام توضح أن دونجا (26 عاما) هو الاستمرار الطبيعي لطارق حامد (31 عاما).

طارق حامد، الذي يصفه قطاع كبير بالقطعة الأهم في تشكيل الزمالك، وله الحق في ذلك، بجانب تأمينه التام لدفاعات الفريق من وسط الملعب، فهو أيضا له مساهمات هجومية بين الحين والآخر.

هنا، يقارن FilGoal.com بين أرقام حامد ودونجا في الدوري الموسم الجاري..

طارق حامد لعب 868 دقيقة، صنع فيهم هدفين فيما سجل دونجا هدفا وصنع آخر في 1185 دقيقة.

بالطبع، التسجيل والصناعة ليست ما يبحث عنه المدرب لدى لاعب الوسط المدافع.

في الدوري هذا الموسم، حقق طارق حامد نسبة استعادة للكرة من الخصم سواء بالافتكاك أو بقطع التمريرات وصلت إلى 18 مرة في المباراة.

هذا ما يجعل طارق حامد بالأهمية القصوى للزمالك.

في المقابل، يحقق دونجا رقما مقاربا، هو 16 مرة في المباراة.

في المباراة الواحدة يرتكب طارق حامد 3 أخطاء، فيما يرتكب دونجا نسبة أقرب للخطأين.

بعد استعادة الكرة، يجب أن يكون لدى لاعب خط الوسط المدافع القدرة على التمرير السليم. يمرر حامد 80 تمريرة في المباراة تصل 70 منهم إلى هدفها بنسبة 87%.

دونجا يمرر 59 كرة في المباراة، 51 يصلوا إلى هدفهم بنسبة تصل إلى 86%.

هذه الإحصائية تحصد كل التمريرات، ولكن بما إن حامد يلعب بجوار صانع اللعب فرجاني ساسي، ودونجا يلعب خلف صانع اللعب عبد الله السعيد، فإن إحصائية التمريرات القصيرة هي الأهم بالنسبة لهما، نسبة نجاح تمريرات حامد القصيرة 91% أما دونجا فتصل نسبته إلى 92%.

دونجا وحامد لديهما القدرة على الزيادة الهجومية والتسديد على المرمى. دونجا نسبته أقل بـ1.14 تسديدة في المباراة بنسبة نجاح 13%، أما طارق فيسدد 1.24 تسديدة في المباراة نسبة نجاح 33%.

الأرقام تقول إن دونجا هو الاستمرار الطبيعي لطارق حامد في الزمالك، وبديله المنطقي، وربما منافس شرس على المقعد الأساسي في التشكيل.

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