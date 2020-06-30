رسميا – كاف يعلن تأجيل كأس أمم إفريقيا عاما كاملا.. وموعد انتخاباته ومصير حفل الأفضل

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن تأجيل كأس أمم إفريقيا 2021 عاما كاملا، لتقام في يناير 2022.

وشدد كاف في بيانه الصادر في أعقاب اجتماع اللجنة التنفيذية والذي أقيم بتقنية الفيديو كونفرينس، إن مواعيد التصفيات والموعد النهائي للبطولة سيتم تحديده لاحقا.

وكذلك، تم تأجيل بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين 2020 إلى يناير 2021، وستقام في الكاميرون دون تغيير حيث قال بيان كاف إن اللجنة التنفيذي راضية عن العمل الكاميروني لاستضافة البطولتين.

كما وجه أحمد أحمد رئيس كاف الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تصديقه على اتفاقية المقر، التي ستبقي كاف في مصر لـ10 سنوات مقبلة.

كما أعلن بيان كاف، إن الجمعية العمومية المقبلة لكاف ستقام في أديس أبابا في ديسمبر 2020، بينما تقام انتخابات رئاسة الاتحاد واللجنة التنفيذية في 12 مارس 2021 في موريتانيا.

وكذلك أعلن كاف عن إلغاء نسخة 2020 لجوائز الاتحاد، مع استمرار الشراكة مع شركة الباتروس لتنظيم النسختين المقبلتين من الجائزة.

وأتم كاف بمنح الاتحادات الأهلية 16.2 مليون دولار لمكافحة آثار فيروس كورونا، ليحصل كل اتحاد على 300 ألف دولار.

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