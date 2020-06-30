كوميك بوك في الجول - أقدم أفراد ليفربول يحكي قصة التتويج التاريخي بعد غياب 30 عاما

الثلاثاء، 30 يونيو 2020 - 16:46

كتب : أحمد عز الدين

تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي - رسم أحمد نبيل

منذ عام 1971 يتواجد في صفوف ليفربول. الحديث هنا عن جورج سيفتون المذيع الداخلي لملعب أنفيلد.

وجورج سيفتون يأخذكم في رحلة ليحكي لكم قصة تتويج ليفربول بلقب الدوري الغائب منذ 30 عاما، ولماذا لا يعتبر تلك الفترة الطويلة من الغياب فاشلة.

يورجن كلوب قدم إلى ليفربول، وتواجد رفقة محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو وفيرجيل فان دايك في آن واحد. جاءوا ليغيروا واقع ليفربول أخيرا.

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