شطة: كاف ناقش فكرة لعب نهائي إفريقيا في الإمارات.. ولا يحق للأندية الاعتراض على قراراته

الثلاثاء، 30 يونيو 2020 - 22:33

كتب : FilGoal

قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

كشف عبد المنعم شطة عضو اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن مناقشة فكرة لعب المباريات المتبقية من دوري أبطال إفريقيا في الإمارات.

وقال شطة عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "حضرت اجتماعات الاتحاد الإفريقي الأخيرة وخلالها تم طرح فكرة لعب باقي مباريات دوري الأبطال في الإمارات وناقشها الاتحاد الإفريقي".

وأضاف "ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن، ولا يزال الاتحاد الإفريقي يدرس أين ستقام مباريات البطولة والكاميرون من المرشحين بالإضافة إلى الإمارات".

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وأوضح "أما قرار لعب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية من مباراة واحد هو صادر من لجنة الطوارئ داخل الاتحاد الإفريقي".

وشدد "ولا يحق لأي ناد من الأندية المشاركة في البطولتين الاعتراض أو الطعن عليه ومن يرفض هذا القرار سيتم استبعاده من البطولة".

وقبل توقف نشاط كرة القدم بسبب انتشار فيروس كورونا كان من المقرر أن تستضيف الكاميرون نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن يقام نهائي الكونفدرالية في المغرب.

وأعلن الاتحاد الإفريقي استكمال مباريات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في شهر سبتمبر المقبل. (طالع التفاصيل)

على أن يُلعب نصف النهائي من مباراة واحدة ولكن دون تحديد مكان إقامة مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وانتشرت في الأيام الماضية تقارير تشير إلى رغبة أبو ظبي في استضافة مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره الوداد في نصف نهائي دوري الأبطال، بينما يلتقي الزمالك مع الرجاء.

وفي الكونفدرالية يواجه بيراميدز نظيره هوريا كوناكري الغيني. ويلتقي الفائز في النهائي ضد المتأهل من نهضة بركان المغربي وحسنية أغادير.

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