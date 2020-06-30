تشكيل برشلونة – طريقة لعب جديدة.. وجريزمان احتياطي أمام أتليتكو
الثلاثاء، 30 يونيو 2020 - 20:49
كتب : FilGoal
لجأ كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة، إلى طريقة 4-4-2 لمواجهة أتليتكو مدريد.
برشلونة يستقبل أتليتكو على ملعب كامب نو في الجولة 33 من الدوري الإسباني.
وشهد التشكيل تغيير طريقة لعب برشلونة الاعتيادية من 4-3-3 إلى 4-4-2 بتواجد ريكي بويج في خط الوسط، والاكتفاء بـ ليو ميسي، ولويس سواريز في الهجوم.
وتواصل إبقاء أنطوان جريزمان على مقاعد البدلاء، حاله حال أنسو فاتي، ومارتن برايثوايت.
تشكيل برشلونة:
حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن
الدفاع: نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمنت لونجليه – جوردي ألبا
الوسط: سيرخيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – أرتورو فيدال – ريكي بويج
الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز
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