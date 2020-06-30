تشكيل برشلونة – طريقة لعب جديدة.. وجريزمان احتياطي أمام أتليتكو

الثلاثاء، 30 يونيو 2020 - 20:49

كتب : FilGoal

الصورة من الهيئة العامة للرياضة السعودية

لجأ كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة، إلى طريقة 4-4-2 لمواجهة أتليتكو مدريد.

برشلونة يستقبل أتليتكو على ملعب كامب نو في الجولة 33 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل تغيير طريقة لعب برشلونة الاعتيادية من 4-3-3 إلى 4-4-2 بتواجد ريكي بويج في خط الوسط، والاكتفاء بـ ليو ميسي، ولويس سواريز في الهجوم.

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وتواصل إبقاء أنطوان جريزمان على مقاعد البدلاء، حاله حال أنسو فاتي، ومارتن برايثوايت.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمنت لونجليه – جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – أرتورو فيدال – ريكي بويج

الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز

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برشلونة أتليتكو مدريد
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