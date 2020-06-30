تشكيل يونايتد – سولشاير يدفع بالخماسي الهجومي.. بوجبا وبرونو يبدأن سويا

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه الذي سيواجه برايتون ألبيون مساء اليوم الثلاثاء في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وتقام المباراة في ملعب أميكس معقل برايتون.

وجاء التشكيل كالتالي:

أخبار متعلقة بيلد: انتقال ساني إلى بايرن تم

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: لوك شو- فيكتور ليندلوف- هاري ماجواير- آرون وان بيساكا

في الوسط: نيمانيا ماتيتش- بول بوجبا- برونو فيرنانديز

في الهجوم: ماركوس راشفور- أنتوني مارسيال- ماسون جرينوود

ويحتل يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ولفرهامبتون الخامس وخمس نقاط عن تشيلسي الرابع.

فيما يأتي برايتون في المركز الـ15 برصيد 33 نقطة.

طالع أيضا

اختبار في الجول – هل تعرف الدوري الإنجليزي جيدا؟

كوميك بوك في الجول - حكاية قصة تتويج ليفربول التاريخية

رسميا - كاف يعلن موعد وطريقة استئناف بطولتي الأندية

خاص لـ في الجول - "كاف لم يسحب منا استضافة نهائي دوري الأبطال"

رسميا – كاف يعلن تأجيل كأس أمم إفريقيا عاما كاملا

أرقام في الجول - لماذا يريد الزمالك ضم دونجا؟