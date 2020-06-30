تشكيل يونايتد – سولشاير يدفع بالخماسي الهجومي.. بوجبا وبرونو يبدأن سويا

الثلاثاء، 30 يونيو 2020 - 20:24

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - بول بوجبا - مانشستر يونايتد

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه الذي سيواجه برايتون ألبيون مساء اليوم الثلاثاء في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وتقام المباراة في ملعب أميكس معقل برايتون.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: لوك شو- فيكتور ليندلوف- هاري ماجواير- آرون وان بيساكا

في الوسط: نيمانيا ماتيتش- بول بوجبا- برونو فيرنانديز

في الهجوم: ماركوس راشفور- أنتوني مارسيال- ماسون جرينوود

ويحتل يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ولفرهامبتون الخامس وخمس نقاط عن تشيلسي الرابع.

فيما يأتي برايتون في المركز الـ15 برصيد 33 نقطة.

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