بيلد: انتقال ساني إلى بايرن تم

الثلاثاء، 30 يونيو 2020 - 19:23

كتب : FilGoal

ساني - مانشستر سيتي

أتم بايرن ميونيخ ضمه لليروي ساني جناح مانشستر سيتي واتفق مع النادي الإنجليزي على كافة تفاصيل التعاقد.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها أن بايرن اتفق مع ساني على التوقيع على عقد يمتد لخمس سنوات.

وأوضح التقرير أن الصفقة ستكلف خزائن الفريق البافاري 50 مليون يورو.

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وأعلن ليروي ساني في وقت سابق رفضه الاستمرار رفقة مانشستر سيتي وتجديد تعاقده الذي ينتهي في صيف عام 2021.

وكان ساني هدفا لبايرن ميونيخ في الانتقالات الصيفية الماضية لكن إصابته بقطع في الرباط الصليبي أجلت كل شيء.

صاحب الـ24 عاما شارك مع سيتي في 135 مباراة سجل خلالهم 39 هدفا وصن 45 آخرين.

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