حوار - ياسر إبراهيم: وصلنا لأعلى درجة من اللياقة البدنية.. واكتشفت المطبخ خلال التوقف

لا يرى ياسر إبراهيم مدافع الأهلي صعوبة في خوض مباريات الدوري المصري في أي وقت بسبب جاهزية جميع لاعبي الفريق الأحمر ووصلوهم لحالة بدنية عالية رغم العودة منذ أيام قليلة للتدريبات بعد فترة توقف استمرت لعدة شهور.

ياسر إبراهيم النادي : الأهلي الأهلي

لقب بطولة إفريقيا الغائب عن الأهلي منذ سنوات وكيف قضى فترة التوقف والحظر المنزلي السابقة وما هي أهدافه في الفترة المقبلة.. كل هذا وأكثر تحدث عنه ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر.

وأجرى ياسر إبراهيم حوارا مطولا مع موقع الأهلي الرسمي، ينقله لكم FilGoal.com.

وقال ياسر إبراهيم: "لم نبدأ التدريبات من نقطة الصفر وأصبحنا في أعلى درجات الجاهزية لاستئناف مباريات الدوري الممتاز واستكمال مشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا بفضل الالتزام بالبرنامج التدريبي خلال فترة التوقف".

وأضاف "التزمنا بكافة التعليمات الطبية قبل وبعد العودة للتدريبات، وأجرينا مسحة طبية أولى قبل العودة للمران، ومسحة طبية ثانية يوم الأحد الماضي، وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية، واطمأن الجميع بعدما ظهرت سلبية نتيجة العينتين".

وأوضح مدافع الأهلي "لاعبي الفريق كانوا على تواصل مستمر خلال فترة توقف النشاط والتواجد في المنزل، وكنا نتبادل إرسال فيديوهات التدريب من أجل التحفيز وعدم التكاسل عن تنفيذ البرنامج الذي أعده الجهاز الفني، والاستعداد في أي وقت للعودة من للتدريبات من جديد استعدادا لعودة النشاط".

وأشار إبراهيم "الفترة الماضية شهدت تنسيقا على أعل درجة مع الجهاز الطبي لتنفيذ البرنامج الغذائي الخاص بكل لاعب، وقياس الأوزان بشكل يومي، وأرسال برنامج كل أسبوع، وكل اللاعبين التزموا بالتعليمات وهو ما ظهر بشكل واضح في التدريبات بعد العودة".

وأكد مدافع الأهلي "الجهاز الفني كانت رسالته واضحة بعد العودة وهي ضرورة نسيان الفترة الماضية، لأنها كانت خارجة عن إرادة الجميع، ويجب التركيز بكل قوة وبمنتهى الجدية في التدريبات والاستعداد لعودة الدوري في أي وقت، واستكمال المشوار في دوري أبطال إفريقيا".

وواصل "المستوى الذي قدمته مع الفريق قبل توقف النشاط الرياضي، كان نتيجة لمجهود جميع زملائي في الملعب لأن الأداء الجماعي هو الأهم، والفريق وحدة واحدة ومنظومة عمل متكاملة، ونجاح أي لاعب ينعكس على الآخر، وبشكل عام كان هناك تكاتف من الجميع وحديث دائم لا ينقطع للتحفيز".

وشدد "عودة الدوري الممتاز بمثابة رسالة للعالم تؤكد أن الأمور مستقرة في مصر، وأن النشاط عاد من جديد، وهو ما سيكون له انعكاس على مجالات أخرى".

وتابع "ننتظر عودة الدوري بكل تأكيد بالإضافة إلى بطولة إفريقيا الغائبة عن دولاب النادي منذ سنوات، وتركيزنا بشكل كبير في هذه البطولة، من أجل استعاد اللقب وإسعاد الجماهير".

وتطرق إبراهيم للحديث عن فترة التوقف مؤكدا "قضيت تلك الفترة في التدريبات ومحاولة دخول المطبخ، واللعب مع ابنيه مالك وأحمد، مشيرا إلى أنه لم يدخل المطبخ طيلة عمره، لكنه حاول خوض هذه التجربة خلال التوقف والتواجد في المنزل".

وأكمل "أغلب أسرتي كانت متواجدة في إيطاليا خلال الفترة الماضية، وشعرت بحالة من القلق الشديد عليهم، وكنت على تواصل مستمر وبشكل يومي معهم للاطمئنان عليهم، والآن الأمور أصبحت مستقرة هناك، والأمور أصبحت على يرام".

وكشف "شعرت بسعادة كبيرة عندما تم إبلاغه هاتفيا بقرار عودة التدريبات لأنني بلغة الكرة (أشعر بالعطش) للمران والتواجد في ملعب التتش، وهي نفس مشاعر وأحاسيس جميع اللاعبين".

ووجه ياسر إبراهيم رسالة لجماهير الأهلي أكد فيها أن جميع لاعبي الفريق ينتظرون دعمهم ومؤازرتهم وتشجيعهم، خاصة أن اللاعبين تعاهدوا على إسعادهم بالفوز بالدوري ليظل الدرع في الجزيرة، بالإضافة للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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