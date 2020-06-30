رئيس بريميرليج: ما حدث من جمهور ليفربول أمر مؤسف

انتقد ريتشارد ماسترز رئيس رابطة الدوري الإنجليزي ما حدث من جمهور ليفربول في تجمعه بالميادين المختلفة ليحتفل بتتويج النادي بلقب الدوري الإنجليزي.

وقال ماسترز في تصريحات للجنة الثقافة والإعلام والرياضة: "ما حدث كان مؤسفا، لكننا لا نستطيع التحكم في رد فعل الناس".

وواصل "الأمر يخرج عن أيدينا أحيانا مثلما رأينا تجمعات للناس في الشواطئ وفي الحفلات الاجتماعية".

وأتم ماسترز "على الناس تحمل مسؤوليتهم عن أفعالهم".

وتوج ليفربول الخميس الماضي بلقب الدوري الإنجليزي رسميا عقب فوز تشيلسي على مانشستر سيتي بهدفين لهدف في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وشهدت مدينة ليفربول تجمعات كثيرة لجمهور النادي للاحتفال بلقب الدوري.

وطلب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول من عدم التجمع خوفا على صحتهم.

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