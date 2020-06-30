أرتيتا: كل مباراة لابد من الفوز بها من الآن.. ومن حق صليبا خوض نهائي كأس فرنسا

طلب ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال الإنجليزي التشبث بمحاولة اللحاق بالبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

وليام صليبا النادي : سانت إيتيان الدوري الإنجليزي

أرسنال يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وعلى بُعد 6 نقاط من مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع.

أرتيتا تحدث قبل مواجهة نورويتش سيتي الساعي للهروب من الهبوط قائلا: "كل مباراة لابد من الفوز بها من الآن، لأنننا لدينا فرق قليلة أعلى منا في الجدول، لذلك هامش الخطأ لابد أن يكون قليلا".

وأضاف "على أرضية ميداننا لأبد أن نكون أقوياء للغاية إذا أردنا الحصول على فرصة التأهل لبطولة أوروبية".

وتابع الإسباني "نريد حقا اللعب في ملعبنا هذا هو المكان الذي نستمتع فيه باللعب أكثر. ولكن من الواضح أن عدم وجود المشجعين هو عيب هائل".

وسيكون أرسنال على موعد مع أول مباراة له على ملعب الإمارات منذ استئناف النشاط الرياضي إذا خاض الفريق مبارياته الأربعة السابقة خارج ملعبه.

وحصد أرسنال 13 نقطة في آخر 5 مباريات على أرضية ملعب الإمارات.

وأعلن أرتيتا أن ويليام صليبا مدافع الفريق المعار لـ سانت إيتيان الفرنسي ستُجدد إعارته لنهاية الموسم من أجل مواجهة باريس سان جيرمان 24 يوليو المقبل في نهائي كأس فرنسا.

وواصل الإسباني "صليبا كان هناك طيلة الموسم ومن حقه لعب المباراة النهائية إذا أراد المدير الفني ذلك".

وأتم "أعطينا اللاعب الفرصة من أجل أن يستمتع بها وسوف ينضم لنا بعدها".

صليبا وقع على عقود انضمامه لأرسنال مطلع الموسم الجاري من سانت إيتيان الذي جدد إعارته، ولعب 17 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات إذ عانى من إصابات أبعدته عن المشاركة.

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