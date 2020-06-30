ديلي ميل: لاعب برشلونة "المراهق" يصل مانشستر خلال أيام للتوقيع مع سيتي

الثلاثاء، 30 يونيو 2020 - 19:01

كتب : FilGoal

خوان لاريوس ظهير أيسر فريق برشلونة للناشئين

يواصل مانشستر سيتي تقدمه لتدعيم صفوفه بلاعبين شباب لتقوية الفريق الأول في السنوات المقبلة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن مانشستر سيتي اقترب من ضم خوان لاريوس ظهير أيسر فريق برشلونة للناشئين.

وقالت الصحيفة إن اللاعب البالغ من العمر 16 عاما والذي يشارك في مركز الظهير الأيسر، يصل إلى مدينة مانشستر خلال الأيام القليلة المقبلة للانضمام لأكاديمية الفريق السماوي.

أخبار متعلقة
تقارير: محادثات تيفيز لتجديد تعاقده مع بوكا جونيورز وصلت لطريق مسدود.. ساعات ويصبح لاعبا حرا حوار - صلاح: لا أجد كلمات يمكنها وصف شعوري.. ورسالة لجماهير ليفربول كوميك بوك في الجول - أقدم أفراد ليفربول يحكي قصة التتويج التاريخي بعد غياب 30 عاما سكاي: يونايتد حدد ما سيدفعه مقابل سانشو.. ودور مفاوضات موهبة بيرمنجام سيتي

لاريوس الذي لا يزال في سن المراهقة لفت الأنظار مع أكاديمية برشلونة ويلعب أيضا مع فريق تحت 18 عاما.

ويعمل مانشستر سيتي بقوة لتدعيم أكاديمية الشباب بالنادي وبالفعل نجح في التعاقد مع 8 لاعبين خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

كما يقترب مانشستر سيتي أيضا من ضم بابلو مورينو مدافع يوفنتوس الشاب، ومن ثم سيسمح له بالرحيل على سبيل الإعارة إلى جيرونا لكسب الخبرات في الدوري الإيطالي.

طالع أيضا

اختبار في الجول – هل تعرف الدوري الإنجليزي جيدا؟

كوميك بوك في الجول - حكاية قصة تتويج ليفربول التاريخية

رسميا - كاف يعلن موعد وطريقة استئناف بطولتي الأندية

خاص لـ في الجول - "كاف لم يسحب منا استضافة نهائي دوري الأبطال"

رسميا – كاف يعلن تأجيل كأس أمم إفريقيا عاما كاملا

أرقام في الجول - لماذا يريد الزمالك ضم دونجا؟

برشلونة مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الأهلي يوجه الشكر لـ ليندجرين مدرب فريق اليد 20 دقيقة | مصر
قبل حكيمي.. 6 لاعبين عرب ارتدوا قميص إنتر ميلان 23 دقيقة | أوروبا
اعتماد عقد فايلر وبيبو رئيسا لقطاع الناشئين.. تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي 26 دقيقة | الدوري المصري
أبرزهم ويليان وكافاني.. لاعبون تنتهي عقودهم هذا الصيف 41 دقيقة | أوروبا
بيلد: انتقال ساني إلى بايرن تم 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حوار - ياسر إبراهيم: وصلنا لأعلى درجة من اللياقة البدنية.. واكتشفت المطبخ خلال التوقف 58 دقيقة | الدوري المصري
رئيس بريميرليج: ما حدث من جمهور ليفربول أمر مؤسف ساعة | ليفربول البطل
أرتيتا: كل مباراة لابد من الفوز بها من الآن.. ومن حق صليبا خوض نهائي كأس فرنسا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وقع للنادي.. الصفقة تمت 2 اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري 3 حبس محمود حمد لاعب المصري 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل 4 الزمالك يؤجل اجتماعه الطارئ "بسبب تطورات جديدة في المهزلة"
قد ينال إعجابك