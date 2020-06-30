ديلي ميل: لاعب برشلونة "المراهق" يصل مانشستر خلال أيام للتوقيع مع سيتي

يواصل مانشستر سيتي تقدمه لتدعيم صفوفه بلاعبين شباب لتقوية الفريق الأول في السنوات المقبلة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن مانشستر سيتي اقترب من ضم خوان لاريوس ظهير أيسر فريق برشلونة للناشئين.

وقالت الصحيفة إن اللاعب البالغ من العمر 16 عاما والذي يشارك في مركز الظهير الأيسر، يصل إلى مدينة مانشستر خلال الأيام القليلة المقبلة للانضمام لأكاديمية الفريق السماوي.

لاريوس الذي لا يزال في سن المراهقة لفت الأنظار مع أكاديمية برشلونة ويلعب أيضا مع فريق تحت 18 عاما.

ويعمل مانشستر سيتي بقوة لتدعيم أكاديمية الشباب بالنادي وبالفعل نجح في التعاقد مع 8 لاعبين خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

كما يقترب مانشستر سيتي أيضا من ضم بابلو مورينو مدافع يوفنتوس الشاب، ومن ثم سيسمح له بالرحيل على سبيل الإعارة إلى جيرونا لكسب الخبرات في الدوري الإيطالي.

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