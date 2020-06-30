حوار - صلاح: لا أجد كلمات يمكنها وصف شعوري.. ورسالة لجماهير ليفربول

قال محمد صلاح نجم ليفربول إنه لا يجد كلمات يمكنها أن تصف بدقة شعوره بعد حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرا إلى أن كل شيء يعمل بشكل جيد مع الفريق. وذلك في تصريحات للموقع الرسمي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وصرح صلاح قائلا: "إنه شعور لا يصدق للفوز ببطولة مثل هذه، الفوز بالدوري الإنجليزي بعد سنوات طويلة من الغياب، إنه أمر لا يصدق".

وواصل "لا يمكنني أن أصف الأمر بالكلمات، من الصعب أن أقول كيف أشعر".

وأكمل "عندما جئت إلى هنا، قلت إنني أريد الفوز بالدوري، إنه أول شيء جاء في رأسي، أريد الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري الأبطال. قال الناس (إذا كنت تستطيع اختيار واحد؟) ولكن الآن يمكنني أن أقول إنني سأختار كليهما".

صلاح انضم إلى ليفربول في صيف 2017 بمبلغ 42 مليون يورو، وساهم في فوز الفريق بألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الإنلجيزي الممتاز.

وأضاف النجم الدولي المصري "الدوري الإنجليزي بالنسبة لمدينة ليفربول شيء آخر. الجميع مجنون بما حدث، والجميع مجنون بالدوري".

واسترسل " إنه شعور لا يصدق للجميع، ولجميع المشجعين في جميع أنحاء العالم، لم نتمكن من القيام بذلك سوى بدعمهم. لقد قاموا بعمل رائع، وقام اللاعبون بنفس الشيء. إنه شعور رائع، لا أستطيع أن أشرح ذلك بالكلمات".

وأردف "من الرائع تسجيل الأهداف لمساعدة الفريق على الفوز بالمباريات، لذا أشعر أنني سعيد هنا، أنا بخير وكل شيء يعمل بشكل جيد مع الفريق وقد فزنا بالبطولات، كل شيء جيد وأنا أستمتع به".

واستكمل "رسالتي لجماهير ليفربول هي: لقد بذلنا كل ما في وسعنا لنجعلهم سعداء، بدون دعمهم لم نتمكن من القيام بذلك".

وتابع "من المؤكد أنهم قاموا بعمل رائع في أنفيلد في كل المباريات".

وأتم "أنا سعيد للغاية.. مدينة وجماهير ليفربول، هذا اللقب لكم".

صلاح سجل 21 هدفا خلال الموسم الجاري في 41 مباراة خاضها في كل المسابقات مع ليفربول وصنع 10 أهداف أخرى.

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