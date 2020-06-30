قائمة الزمالك الإفريقية - اكتمال الصفوف بعد الحصول على راحة وتأكد غياب اثنين من اللاعبين

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشكل رسمي عن استئناف مسابقة دوري أبطال إفريقيا في سبتمبر.

ويقام نصف النهائي من مباراة واحدة ولم يتحدد مكان إقامتها بعد، إذ يلعب الزمالك أمام الرجاء المغربي.

واستفاد الزمالك مثل باقي الأندية من التوقف الطويل وحصل الفريق على قسط من الراحة خاصة بعد ضغط المباريات الكبير قبل توقف النشاط الرياضي.

وكان الزمالك قد نجح في شهر فبراير حتى بداية مارس بالفوز بالسوبر الإفريقي على الترجي والسوبر المصري على الأهلي، والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الترجي.

وكانت أخر مباراة إفريقية للزمالك أمام الترجي في تونس يوم 6 مارس وانتهت بتأهل الأبيض لنصف النهائي.

ويدعم محمود عبد الرحيم جنش مركز حراسة المرمى بعد عودته من الإصابة وفرصه في الحصول على قدر أكبر من المباريات قبل نصف النهائي.

ولم تتضح الرؤية بشكل رسمي بالنسبة لـ محمود عبد العزيز لاعب الوسط بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي بأكتوبر الماضي، وعودته ستمثل إضافة قوية للفريق في وسط الملعب.

وكان من المفترض أن تقام مباريات نصف النهائي يوم 1 و2 مايو ذهابا و6 و7 مايو إيابا على أن يقام النهائي يوم 29 من الشهر نفسه في الكاميرون.

لكن توقف النشاط الرياضي في العالم بمنتصف مارس بسبب جائحة فيروس كورونا.

بينما يغيب الثنائي المحترف حمدي النقاز وخالد بوطيب بشكل رسمي بعد انتهاء علاقتهما مع الفريق.

ولن يستفيد الزمالك من إمام عاشور جناح الفريق بسبب عدم قيده في القائمة الإفريقية.

وتضم قائمة الزمالك الإفريقية كل من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمود عبد الرحيم جنش - محمد عواد - محمد صبحي.

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حمدي النقاز.

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - يوسف أوباما - كريم بامبو - محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو - محمد عنتر - إسلام جابر - مصطفى فتحي - أشرف بنشرقي - محمد أوناجم - محمود عبد العزيز.

الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد - كابونجو كاسونجو - خالد بوطيب.

اقرأ أيضا

بي إن: تأجيل كأس الأمم وتحديد أماكن ومصير نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

تمت.. الأهلي يعلن رسميا عن تجديد عقد فايلر لموسم وحيد

ماني: صلاح وفيرمينو يجعلان كل شيء سهلا

ماذا يناقش كاف في اجتماعه المصيري اليوم

الأهلي: حمدي فتحي في المران الجماعي نهاية الأسبوع المقبل