قائمة الأهلي الإفريقية - تدعيمات في خط الوسط وتأكد غياب 4 لاعبين

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشكل رسمي عن استئناف مسابقة دوري أبطال إفريقيا في سبتمبر.

ويقام نصف النهائي من مباراة واحدة ,ولم يتحدد مكان إقامتها حتى الآن، إذ يلعب الأهلي أمام الوداد المغربي.

واستفاد الأهلي مثل باقي الأندية من التوقف الطويل بعودة مصابين للقائمة وتدعيم الصفوف.

وكانت أخر مباراة إفريقية للأهلي أمام صن داونز في جنوب إفريقيا يوم 7 مارس وانتهت بتأهل الأحمر لنصف النهائي.

ويدعم حمدي فتحي خط وسط الفريق بعد عودته من الإصابة وإعلان الأهلي عن انضمامه للتدريبات الجماعية الأسبوع المقبل.

كما يستفيد الأهلي من اكتمال شفاء رمضان صبحي بشكل كامل بعد تعرضه للإصابة التي أبعدته عن عدد من المباريات الهامة للفريق قبل توقف النشاط الرياضي.

وكان من المفترض أن تقام مباريات نصف النهائي يوم 1 و2 مايو ذهابا و6 و7 مايو إيابا على أن يقام النهائي يوم 29 من الشهر نفسه في الكاميرون.

لكن توقف النشاط الرياضي في العالم بمنتصف مارس بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقد يدعم صالح جمعة صانع ألعاب الفريق صفوف الأهلي بعد السماح له بالانضمام إلى التدريبات الجماعية مرة أخرى بعد فترة من رفض ريني فايلر، قد يكون سببا لتدعيم صفوف الفريق إذا وافق المدير الفني على إشراكه في المباريات.

كما خرج من القائمة سعد سمير بسبب رفع اسمه من قائمة الأهلي المحلية بعدما تعرض للإصابة خلال شهر ديسمبر الماضي.

بينما لن يستفيد الأهلي من عودة محمد محمود من الإصابة بسبب عدم قيده في القائمة الإفريقية.

وبخلاف سعد سمير يغيب 3 لاعبين بشكل رسمي عن المباريات القارية وهم صلاح محسن لتواجده في سموحة معارا ووليد أزارو المعار للاتفاق السعودي وأخيرا حسام عاشور الذي أعلن الأهلي نهاية علاقته مع الفريق.

وتضم قائمة الأهلي الإفريقية كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - شريف إكرامي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

الدفاع: ياسر إبراهيم - محمود متولي - رامي ربيعة - سعد سمير - محمد هاني - أحمد فتحي - علي معلول - أيمن أشرف - محمود وحيد.

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - وليد سليمان - أحمد الشيخ - رمضان صبحي - محمود عبد المنعم كهربا - حسين الشحات - جيرالدو - صالح جمعة - حسام عاشور.

الهجوم: جونيور أجايي - أليو بادجي - مروان محسن - وليد أزارو - صلاح محسن.

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