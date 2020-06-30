عماد النحاس: لا أمانع ضم صالح جمعة من الأهلي

الثلاثاء، 30 يونيو 2020 - 00:49

كتب : أحمد الخولي

صالح جمعة في مران الأهلي

يرى عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب أن صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي إضافة لأي فريق ينضم له.

وقال النحاس عبر قناة النهار: "صالح جمعة لاعب كبير وهو إضافة إلى أي فريق".

وأضاف "حتى الآن لم نناقش في المقاولون الأسماء المرشحين للانضمام للفريق".

أخبار متعلقة
بيراميدز: هل جددنا تعاقد دونجا لنبيعه؟.. وما يمنع وجود إكرامي مع الشناوي والمهدي سليمان معا؟ تقرير: أبو ظبي تتقدم بطلب للاتحاد الإفريقي لاستضافة مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية رئيس إنبي: الأهلي لم يطلب ضم أسامة جلال.. وطلبنا تجديد استعارة محمد شريف

وأكمل "كل لاعبي الأهلي مميزين وانضمام أي لاعب منهم للمقاولون سيمثل إضافة لنا، ولا أمانع ضم صالح جمعة".

وأتم تصريحاته عن احتمال انتقال طاهر محمد طاهر لاعب فريقه للأهلي قائلا: "طاهر لاعب مميز وعنصر مهم بالنسبة لنا ولن أقف أمام مستقبله سواء في الانتقال للأهلي أو الاحتراف الخارجي".

وكان الأهلي أعلن عودة صالح جمعة للتدريبات الجماعية بعد فترة من الاستبعاد بداية من اليوم الثلاثاء.

وأعلن الأهلي في وقت سابق طلبه للتعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، ولا تزال المفاوضات جارية بين الطرفين.

طالع أيضا

هل ترك محمد الشناوي شارة قيادة الأهلي

الزماك اتفق مع دونجا على ضمه

حوار - مروان محسن: أتمنى أن يحالفني الحظ في المباريات مثل التدريبات

نتائج المسحة الثانية للاعبي الأهلي

في الجول يكشف.. أمر واحد يعطل خطة اتحاد الكرة لاستئناف الدوري

أرتور ميلو.. شريك ساري القادم في يوفنتوس

الأهلي المقاولون صالح جمعة عماد النحاس
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: رجب بكار وقع على عقد انتقاله لـ الزمالك.. ويتبقى الاتفاق مع بيراميدز ساعة | الدوري المصري
قناة الزمالك: الأربعاء موعد اجتماع المجلس الطارئ بسبب ما يمس كرامة النادي ساعة | الدوري المصري
عضو إدارة الزمالك: أتمنى انضمام عبد الله السعيد.. وضغط الدوري يسبب مشكلة في إفريقيا 2 ساعة | الدوري المصري
عماد النحاس: لا أمانع ضم صالح جمعة من الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
بيراميدز: هل جددنا تعاقد دونجا لنبيعه؟.. وما يمنع وجود إكرامي مع الشناوي والمهدي سليمان معا؟ 2 ساعة | الدوري المصري
تقرير: أبو ظبي تتقدم بطلب للاتحاد الإفريقي لاستضافة مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية 2 ساعة | إفريقيا
رئيس إنبي: الأهلي لم يطلب ضم أسامة جلال.. وطلبنا تجديد استعارة محمد شريف 3 ساعة | الدوري المصري
حسني عبد ربه: أتمنى بقاء باهر المحمدي في الإسماعيلي بشرط مراضاته 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وقع للنادي.. الصفقة تمت 2 اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري 3 حبس محمود حمد لاعب المصري 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل 4 الزمالك يؤجل اجتماعه الطارئ "بسبب تطورات جديدة في المهزلة"
قد ينال إعجابك