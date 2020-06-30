عماد النحاس: لا أمانع ضم صالح جمعة من الأهلي

يرى عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب أن صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي إضافة لأي فريق ينضم له.

وقال النحاس عبر قناة النهار: "صالح جمعة لاعب كبير وهو إضافة إلى أي فريق".

وأضاف "حتى الآن لم نناقش في المقاولون الأسماء المرشحين للانضمام للفريق".

وأكمل "كل لاعبي الأهلي مميزين وانضمام أي لاعب منهم للمقاولون سيمثل إضافة لنا، ولا أمانع ضم صالح جمعة".

وأتم تصريحاته عن احتمال انتقال طاهر محمد طاهر لاعب فريقه للأهلي قائلا: "طاهر لاعب مميز وعنصر مهم بالنسبة لنا ولن أقف أمام مستقبله سواء في الانتقال للأهلي أو الاحتراف الخارجي".

وكان الأهلي أعلن عودة صالح جمعة للتدريبات الجماعية بعد فترة من الاستبعاد بداية من اليوم الثلاثاء.

وأعلن الأهلي في وقت سابق طلبه للتعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، ولا تزال المفاوضات جارية بين الطرفين.

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