تقرير: أبو ظبي تتقدم بطلب للاتحاد الإفريقي لاستضافة مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية

تقدمت إمارة أبو ظبي بطلب للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لاستضافة ما تبقى من مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وأوضح تقرير نشره موقع "فوت أفريك" يوم الإثنين أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي ستبت في ذلك الطلب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء.

وتوقف دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية عقب مرحلة ربع النهائي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتشير التقارير إلى أن كلا البطولتين من المحتمل أن يتم استئنافهما في شهر سبتمبر المقبل.

يذكر أن نهائي دوري أبطال إفريقيا من المقرر أن يقام في العاصمة الكاميرونية ياوندي، فيما يقام نهائي الكونفدرالية في المغرب.

ويواجه الأهلي نظيره الوداد في نصف نهائي دوري الأبطال، بينما يلتقي الزمالك مع الرجاء.

وفي الكونفدرالية يواجه بيراميدز نظيره هوريا كوناكري الغيني.

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