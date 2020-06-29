رئيس إنبي: الأهلي لم يطلب ضم أسامة جلال.. وطلبنا تجديد استعارة محمد شريف

كشف زكريا السيد رئيس نادي إنبي عن التقدم بطلب تجديد استعارة محمد شريف المعار من الأهلي.

وقال رئيس إنبي على قناة النهار: "محمد شريف لاعب مميز جدا ونتمنى استمراره".

وأضاف زكريا السيد "تقدمنا بطلب تجديد الإعارة رسميا للموسم الجديد".

وتابع رئيس إنبي "الأهلي لم يتقدم بعرض رسمي من أجل الحصول على خدمات أسامة جلال".

وشدد "أسامة جلال لاعب جيد ولن نقف أمام احترافه أو خروجه من الفريق".

وأتم تصريحاته "لدينا شرط وحيد وهو تلقي عرض جيد مميز مناسب لإمكانياته".

وكان حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي قد صرح تليفزيونيا أمس الأحد عن رغبته في استمرار محمد شريف.

وأوضح طولان أن اللاعب مستمر حتى نهاية الموسم الجاري.

طالع أيضا

هل ترك محمد الشناوي شارة قيادة الأهلي

الزماك اتفق مع دونجا على ضمه

حوار - مروان محسن: أتمنى أن يحالفني الحظ في المباريات مثل التدريبات

نتائج المسحة الثانية للاعبي الأهلي

في الجول يكشف.. أمر واحد يعطل خطة اتحاد الكرة لاستئناف الدوري

أرتور ميلو.. شريك ساري القادم في يوفنتوس