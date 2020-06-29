تقرير: إصابة أولى بكورونا في الدوري المغربي

الإثنين، 29 يونيو 2020 - 21:31

كتب : FilGoal

اتحاد طنجة

أصاب فيروس كورونا حامل الأمتعة في فريق اتحاد طنجة وفقا لما ذكرته صحيفة "المنتخب" المغربية اليوم الإثنين.

وأوضح التقرير أنه بالتالي تقرر إجراء فحوصات جديدة للاعبين بسبب اختلاطهم بحامل الأمتعة خلال المران على الرغم من إجرائهم لها الخميس الماضي.

وبناء عليه تقرر عودة الفريق للحجر الصحي بسبب تلك الحالة وإيقاف كل اللاعبين عن المران حتى تأتي نتائج التحليلات الجديدة.

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وكان الاتحاد المغربي أعلن في وقت سابق استئناف الدوري بالمباريات المؤجلة بداية من الـ24 من شهر يوليو المقبل.

وتوقف النشاط الكروي في المغربي في الـ14 من شهر مارس الماضي جراء تفشي فيروس كورونا.

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