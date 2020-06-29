لاعب ليفربول السابق: إن لم ينضم كوليبالي سيظل الفريق متفوقا على منافسيه بـ25 نقطة

يؤمن جون بارنز لاعب ليفربول السابق أن عدم انضمام كاليدو كوليبالي مدافع نابولي لصفوف الفريق لن يمثل أي مشكلة بل سيظل النادي متفوقا على منافسيه.

وقال بارنز في تصريحاته لموقع "بونس كود" اليوم الإثنين: "كوليبالي لاعب جيد جدا لكن إن نظرنا لجو جوميز فهو يتطور، كوليبالي لاعب جيد بالطبع وإن انضم فسيكون صفقة جيدة".

قبل أن يستدرك "لكن إن لم ينضم، حسنا سيظل ليفربول متفوقا على منافسيه بـ25 نقطة طالما لم يفقدوا أي لاعب من الفريق".

وشدد بارنز "لا أجد أن هناك أي ضرورة لضم لاعبين في صفقات ضخمة ليفربول الآن لا يحتاج لدفع الكثير من الأموال لضم ليونيل ميسي أوو نيمار بل من سيفيد الفريق أكثر فقط".

وتشير العديد من التقارير الصحفية إلى أن كوليبالي يريد الرحيل عن نابولي عقب نهاية الموسم الجاري والانتقال للدوري الإنجليزي.

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