مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: سنتدرب بداية من يوم السبت

الإثنين، 29 يونيو 2020 - 16:02

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

قال مصدر في إدارة النادي الإسماعيلي إن فريقه يستعد للعودة للتدريبات يوم السبت المقبل بعد إجراء المسحة الأولى. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وقال المصدر: "قرار تجمع اللاعبين استعدادا لخوض التدريبات سيتم عقب الانتهاء من المسحة الأولى التي ستجرى على اللاعبين والجهاز الفني".

وواصل "بعد الاطمئنان على الجميع سيتم اتخاذ القرار بالعودة للتدريبات.

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ويجري الإسماعيلي المسحة للاعبه والجهاز الفني يوم الأربعاء المقبل.

ومن المنتظر أن يتحدد موعد المسحة الثانية للاعبي الإسماعيلي، عقب إجراء المسحة الأولى، استعدادا لاستئناف التدريبات.

ويستعد اتحاد الكرة المصري يوم الخميس المقبل لإعلان موعد استئناف بطولة الدوري المصري.

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