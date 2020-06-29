عبد الحفيظ لـ في الجول: فايلر وافق على مشاركة صالح جمعة في التدريبات الجماعية

أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن ريني فايلر مدرب الفريق وافق على مشاركة اللاعب صالح جمعة في التدريبات الجماعية.

صالح جمعة النادي : الأهلي الأهلي

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com:"فايلر سمح بمشاركة اللاعب في المران الجماعي بداية من الثلاثاء".

وقد يكون قرار فايلر تحولا في علاقة صالح جمعة بالأهلي بعدما كان اللاعب قاب قوسين أو أدنى من الرحيل.

وكان صالح يتدرب فرديا في الأهلي بعدما صرح فايلر أنه لا يحتاج اللاعب.

video:1

وانتقل صالح (26 عاما) من إنبي إلى الأهلي في 2015.

ولعب صالح، اللاعب الأسبق لناسيونال ماديرا البرتغالي، معارا للفيصلي السعودي في النصف الثاني من موسم 2017-2018.

وشارك صالح في 50 مباراة مع الأهلي في الدوري وسجل 8 أهداف وأرسل 12 تمريرة حاسمة.

طالع أيضا

باسم مرسي: هذا سبب شائعة إصابتي بكورونا

هل طلب ألميريا اللاعب رمضان صبحي

كوكا بطل اليونان

قناة الزمالك: النادي أتم التعاقد مع لاعب مصري كبير

سلبية المسحات الطبية للجهاز الفني لـ بيراميدز

عدد الحالات الإيجابية في الأندية المصرية