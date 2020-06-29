إنبي: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 5

قال إنبي إن عدد الأفراد المصابين بفيروس كورونا في النادي ارتفع إلى 5 بعد خضوع عناصر الفريق إلى المسحة الطبية الثانية تمهيدا لاستئناف التدريبات.

وأوضح عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي، في بيان أصدره النادي، أن المسحة الثانية أكدت إصابة فرد إضافي بكورونا.

وكشفت المسحة الأولى 4 حالات إيجابية في إنبي.

وصرح عبد الناصر أن الحالة الجديدة تم عزلها ويتابعها المتخصصون بشكل مستمر.

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وتجري فرق الدوري مسحات طبية للتأكد من سلامة أفرادها تمهيدا لاستئناف التدريبات.

وقالت وزارة الرياضة إن استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز ممكن بداية من 25 يوليو المقبل.

ويحتل إنبي المركز السابع في ترتيب الدوري ورصيده 25 نقطة.

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