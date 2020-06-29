إنبي: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 5

الإثنين، 29 يونيو 2020 - 12:04

كتب : عاطف شادي

إنبي

قال إنبي إن عدد الأفراد المصابين بفيروس كورونا في النادي ارتفع إلى 5 بعد خضوع عناصر الفريق إلى المسحة الطبية الثانية تمهيدا لاستئناف التدريبات.

وأوضح عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي، في بيان أصدره النادي، أن المسحة الثانية أكدت إصابة فرد إضافي بكورونا.

وكشفت المسحة الأولى 4 حالات إيجابية في إنبي.

أخبار متعلقة
مدرب تونس: معلول أفضل ظهير أيسر في إفريقيا.. واشترطت على المثلوثي اللعب أساسيا في الزمالك انسيابية شاملة وكعب خارق في أبرز ملامح فوز ريال مدريد على إسبانيول إنتر: نواجه مشكلة لتجديد إعارات سانشيز وموسيس وبيريزيتش مران الأهلي - فقرة للتصويبات والتمريرات العرضية.. وجلسة بين سيزا والشناوي

وصرح عبد الناصر أن الحالة الجديدة تم عزلها ويتابعها المتخصصون بشكل مستمر.

وتجري فرق الدوري مسحات طبية للتأكد من سلامة أفرادها تمهيدا لاستئناف التدريبات.

وقالت وزارة الرياضة إن استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز ممكن بداية من 25 يوليو المقبل.

ويحتل إنبي المركز السابع في ترتيب الدوري ورصيده 25 نقطة.

طالع أيضا

باسم مرسي: هذا سبب شائعة إصابتي بكورونا

هل طلب ألميريا اللاعب رمضان صبحي

كوكا بطل اليونان

قناة الزمالك: النادي أتم التعاقد مع لاعب مصري كبير

سلبية المسحات الطبية للجهاز الفني لـ بيراميدز

عدد الحالات الإيجابية في الأندية المصرية

إنبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
قائمة برشلونة – عودة بوسكيتس وروبيرتو أمام أتليتكو مدريد 8 دقيقة | أوروبا
أليسون: نريد التتويج بمزيد من الألقاب.. لا يوجد حدود لطموحنا 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر سيتيين: المشادة في غرفة الملابس؟ هذا طبيعي عندما نتعثر 19 دقيقة | أوروبا
مصدر بالاتحاد لـ في الجول: اكتشاف حالة كورونا ثانية في الفريق 20 دقيقة | مصر
جوارديولا: الفوز بلقب الكأس سيكون أفضل طريقة للاستعداد لمواجهة ريال مدريد 21 دقيقة | أوروبا
مؤتمر سولشاير: أتطلع لمواجهة تشيلسي.. الأمر يبدو وكأننا نواجهه كل أسبوع 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عبد الحفيظ يكشف عن برنامج جديد لـ فايلر في تدريبات الأهلي 43 دقيقة | مصر
عبد الحفيظ لـ في الجول: فايلر وافق على مشاركة صالح جمعة في التدريبات الجماعية 45 دقيقة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري 2 حبس محمود حمد لاعب المصري 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل 3 قناة الزمالك: أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وقع للنادي.. الصفقة تمت 4 الزمالك يؤجل اجتماعه الطارئ "بسبب تطورات جديدة في المهزلة"
قد ينال إعجابك