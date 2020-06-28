ماركا: شجار عنيف بين كيكي سيتيين ولاعبي برشلونة في غرفة الملابس

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن شجار عنيف على حد وصفهم، نشب بين كيكي سيتيين مدرب برشلونة ولاعبي الفريق عقب مباراة سيلتا فيجو.

وحسب الصحيفة، فإن لاعبو برشلونة غاضبون من طريقة لعب الفريق مؤخرا، ويؤمنون بأن استمرار تلك الطريقة ستعني عدم التتويج بأي لقب في النهاية.

ونشب الشجار العنيف بين الطرفين داخل غرفة تغيير الملابس في ملعب " أبانكا بالايدوس" الخاص بسيلتا فيجو.

لويس سواريز مهاجم برشلونة صرح عقب اللقاء غاضبا " أنا غاضب.. مدربونا عليهم تفسير تعثراتنا خارج ملعبنا". تصريح ربما يعكس حالة اللاعبين تجاه الجهاز الفني. (طالع تصريحات سواريز كاملة من هنا)

برشلونة كان قد تعادل مع سيلتا فيجو بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني، وليفتح الباب أمام ريال مدريد لاحتلال الصدارة في حالة الفوز اليوم على إسبانيول.

جيرارد بيكيه أحد قادة برشلونة من جهة أخرى كتب على حسابه عبر تويتر "تذكروا أننا برشلونة.. القتال للنهاية جزء من شخصيتنا". (طالع تصريحات بيكيه من هنا)

وحسب صحيفة "آس"، فإن قادة برشلونة ورغم الخلافات، لكنهم أجمعوا كلهم أثناء العودة لبرشلونة بعد اللقاء، بأن عدم التعثر في المباريات المقبلة سيعني التتويج بالدوري لأن ريال مدريد سيتعثر حتما.

كيكي سيتيين تولى تدريب برشلونة منتصف شهر يناير الماضي، خلفا لإنرنستو فالفيردي مدرب الفريق السابق والذي أقيل من منصبه.

صاحب الـ61 عاما قاد برشلونة في 17 مباراة حتى الآن. فاز في 11 مباراة، وتعادل في ثلاث، وخسر ثلاث آخرين.

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