الإنتاج الحربي: باسم مرسي ليس مصابا بكورونا.. كل مسحاتنا سلبية

الأحد، 28 يونيو 2020 - 14:48

كتب : FilGoal

باسم مرسي

نفى خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي أن يكون باسم مرسي لاعب فريقه مصابا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" مشددا على أن نتائج لاعبيه جاءت سلبية 100%.

باسم مرسي

النادي : الإنتاج الحربي

الإنتاج الحربي

وصرح مهدي عبر البرنامج الإذاعي "وان تو" قائلا: ما تردد عن إصابة باسم مرسي مجرد اجتهادات ومحاولة لاستباق نتائج المسحات التي تظهر نتائجها بعد 48 ساعة من إجرائها".

وأوضح "أجرينا المسحة الثانية يوم الجمعة، وأبلغنا اتحاد الكرة اليوم بنتائجها، باسم مرسي سليم، وكذلك نتائج باقي اللاعبين سلبية بنسبة 100%".

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وأشار مدير الكرة بالإنتاج الحربي "نتدرب منذ ٤ أيام، وملتزمون بالإجراءات الاحترازية التي حددها اتحاد الكرة".

وأتم تصريحاته "ألتمس العذر للاعبين، فهم يشعرون بالقلق خلال الفترة الحالية خوفا من إصابتهم بالفيروس رغم الالتزام بالتعليمات".

وكانت أنباء متداولة قد قالت إن باسم مرسي مصاب بفيروس كورونا.

وقال مصدر في اتحاد الكرة في وقت سابق لـFilGoal.com إن هناك 18 حالة إصابة بين اللاعبين الذين خضعوا للمسحات حتى الآن. (طالع التفاصيل)

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