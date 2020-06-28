بيراميدز يعلن سلبية المسحات الطبية لجهازه الفني

الأحد، 28 يونيو 2020 - 16:23

كتب : عاطف شادي

أنتي تشاتشيتش - المدير الفني لـ بيراميدز

قال هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز إن المسحات الطبية التي أجراها الجهاز الفني للفريق جاءت جميعها سلبية.

وأشار لاعب مصر السابق في تصريحات صحفية إلى أن المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش وجهازه المعاون خضعوا لمسحة أولى بعد عودتهم إلى مصر.

وكان بيراميدز أول فريق ينتمي للدوري المصري الممتاز يستأنف تدريباته.

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وأعلن النادي سلبية المسحات الطبية التي أجراها لاعبوه.

ويستعد الفريق لاستئناف الموسم الحالي من الدوري المقرر استكماله بداية من 25 يوليو المقبل.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في ترتيب الدوري ورصيده 32 نقطة.

ويترقب بيراميدز قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن الموسم الحالي من بطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يلعب بيراميدز ضد هورويا الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية.

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