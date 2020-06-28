بيكيه: تذكروا أننا برشلونة.. القتال للنهاية جزء من شخصيتنا

الأحد، 28 يونيو 2020 - 14:55

كتب : FilGoal

جيرارد بيكيه - برشلونة

وجه جيرار بيكيه مدافع برشلونة رسالة تحفيزية لزملائه ولجمهور الفريق بعد فقدان النادي لنقطتين في صراع الدوري الإسباني بالتعادل أمام مضيفه سيلتا فيجو بهدفين لمثلهما في الجولة 32 يوم السبت.

وقال بيكيه في تغريدة عبر حسابه في تويتر:"تذكروا شيئا واحدا، نحن برشلونة والأمر لم ينته بعد".

وأكمل "القتال للنهاية جزء من شخصيتنا. فلنرفع رؤوسنا ونستعد لمباراة الثلاثاء".

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ويستطيع ريال مدريد الانفراد بالصدارة بفارق نقطتين عن برشلونة إذا فاز يوم الأحد على مضيفه إسبانيول.

وتعادل برشلونة للمباراة الثانية تواليا خارج ملعبه في الدوري مما زاد الشكوك حول قدرة الفريق على تحقيق الانتصارات بعيدا عن ميدانه.

ويستعد رفاق ليونيل ميسي لمواجهة قوية يوم الثلاثاء حين يستضيفون أتليتكو مدريد ثالث الترتيب.

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