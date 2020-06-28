مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: 18 مصابا بـ كورونا في الدوري الممتاز حتى الآن

الأحد، 28 يونيو 2020 - 11:11

كتب : عاطف شادي

شعار الدوري المصري

كشف مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم أن عدد المصابين بفيروس كورونا في الدوري المصري الممتاز ارتفع إلى 18.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـFilGoal.com:"بعد إجراء مزيد من المسحات الطبية ارتفع عدد الحالات الإيجابية إلى 18 بعد ظهور 7 مصابين مؤخرا".

وأوضح "هناك 5 حالات في طنطا، 4 في حرس الحدود، 4 في إنبي، وحالة في كل من طلائع الجيش ووادي دجلة وأسوان والمقاولون العرب والاتحاد السكندري".

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وأتم "لا توجد حالات إيجابية في فريق الإنتاج الحربي مثلما تردد أن اللاعب باسم مرسي مصاب".

وتجري أندية الدوري الممتاز مسحات طبية للاطمئنان على عناصرها قبل استئناف التدريبات.

ويقوم كل ناد بعمل مسحات طبية لـ50 فردا، بين لاعبين ومدربين وإداريين.

وأعطت وزارة الرياضة الضوء الأخضر لاستئناف الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز في 25 يوليو المقبل.

ولا تزال أندية تعترض على استئناف البطولة معللة موقفها بضيق الوقت وغياب اللاعبين الأجانب وتفشي فيروس كورونا.

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