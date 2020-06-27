سواريز: أنا غاضب.. مدربونا عليهم تفسير تعثراتنا خارج ملعبنا

السبت، 27 يونيو 2020 - 19:40

كتب : FilGoal

لويس سواريز - برشلونة

أبدى لويس سواريز لاعب برشلونة، انزعاجه بعد التعثر وفقدان نقطتين على ملعب سيلتا فيجو.

برشلونة اكتفى بالتعادل 2-2 في ملعب بالايدوس، بالجولة 32 من الدوري الإسباني.

وقال سواريز بعد اللقاء: "مشاعري سلبية لأننا خسرنا نقطتين مهمتين والآن يتوجب علينا الفوز بكل المباريات بالإضافة إلى تعثر ريال مدريد، ينتابنا شعور غاضب".

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ماذا يحدث خارج ملعب برشلونة؟ سؤال أجاب عنه سواريز في حنق: "المدربون هم المنوطون بتفسير ما يحدث، فقدنا نقاط مهمة خارج ملعبنا لم نعتد خسارتها في المواسم السابقة".

وأضاف: "سيلتا فيجو لديه لاعبين بجودة عالية، والركلة الحرة التي نفذها أسباس تثبت ذلك".

وعلق على تسجيله هدفين: "أنا سعيد بمساعدة الفريق، لكني غاضب لخسارة نقطتين".

لويس سواريز سجل هدفي برشلونة بصناعة ليو ميسي، فيما سجل فيدور سمولوف، وإياجو أسباس هدفي سيلتا.

ليرفع برشلونة رصيده إلى 69 نقطة في المركز الأول مؤقتا، بفارق نقطة عن ريال مدريد الذي يلعب مباراته في هذه الجولة مساء الأحد أمام إسبانيول.

بينما رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 34 نقطة في المركز 16، بفارق 8 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.

ليعجز برشلونة عن قهر سيلتا فيجو في ملعب بالايدوس الحصين للموسم السادس على التوالي، إذ يرجع انتصار البلاوجرانا الأخير إلى أبريل 2014 بهدف جيريمي ماتيو.

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