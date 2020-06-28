في الدرجة الثانية – الزرقا يعلن العودة للتدريبات منتصف يوليو

أعلن نادي الزرقا موعدا مبدئيا لعودة الفريق إلى التدريبات، تنفيذها لقرار استئناف النشاط الرياضي.

وكشف نادي الزرقا الذي يلعب ضمن مجموعة القاهرة، عن عودة الفريق إلى التدريبات منتصف يوليو المقبل كموعد مبدئي.

وقال محمد حسن المدير الفني للفريق في تصريحات لـFilGoal.com: "الفريق سيعود يوم 11 يوليو من أجل التجمع الودي، ثم بداية التدريبات 15 يوليو".

وأضاف "بالنسبة لمسحة اللاعبين، فنحن ملتزمين بتعليمات اتحاد الكرة بالأجراءات الوقائية والاحترازية، وننتظر لنري ماذا سيقرر الاتحاد من جانب مسحات لاعبي الدرجة الثانية وأيضا استكمال الدوري أو إلغاءه".

المدرب أتبع "منتصف الشهر هو موعد مبدئي، ربما يتم تغييره لاحقاً استناداً لقرار الاتحاد وأيضا قرار إدارة نادي الزرقا برئاسة سمير موسى".

وواصل "أحمد سمير موسى قائد الفريق حاليا في فترة تأهيل بعد إصابته بالرباط الصليبي، وأيضا أصبح مهاجم الفريق هشام رشدي الذي تعرض للاصابة بالرباط الصليبي جاهز حاليا. كنت أتواصل مع اللاعبين خلال فترة التوقف".

وأتم "الفريق سيتدرب علي ملعب الزرقا بعد تجهيزه وغياب الفريق عن المشاركة علي ملعب الزرقا خلال مباريات الدوري".

أندية مجموعة القاهرة كانت قد وقعت على خطاب إلى اتحاد الكرة، يطلبون فيه إلغاء المسابقة عن هذا الموسم.

في المقابل، أرسل نادي سيراميكا متصدر الترتيب، خطابا إلى اتحاد الكرة يطالب باسئتاف المسابقة أو صدور قرار بصعود الفريق، استنادا لمبدأ الجدارة الرياضية.

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