الأهلي يجري المسحة الطبية الثانية على هامش مران الأحد

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المسحة الطبية الثانية للتأكد من سلامة عناصره من فيروس كورونا، وذلك على هامش مران الفريق اليوم الأحد.

وانطلق مران المجموعة الأولى من اللاعبين في تمام الساعة 8:30 صباحا والتي ضمت رمضان صبحي ومروان محسن وشريف إكرامي وعمرو السولية وأحمد الشيخ ومحمد مجدي "أفشة" وأحمد فتحي وعلي لطفي وجونيور أجايي ومحمود متولي ومحمود وحيد ومحمد شكري وعربي بدر.

فيما خاض صالح جمعة جلسة في الجيم.

وأدى حمدي فتحي ومحمد محمود، الثنائي الذي لا يزال يتعافى من إصابة سابقة، جلسة في الجيم في خضم برنامج تأهيلي.

وقاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى تدريبات قوية لشريف إكرامي وعلي لطفي.



















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وخضعت المجموعة الثانية من اللاعبين لتدريبات بدنية متنوعة. وأدى ثنائي حراسة المرمى، محمد الشناوي ومصطفى شوبير، تدريبات فنية وبدنية قوية.

وضمت المجموعة الثانية كلا من وليد سليمان ومحمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وجيرالدو وأليو بادجي وأليو ديانج وأيمن أشرف وشادي رضوان ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد فخري وحمدي فتحي ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد محمود.

واستأنف الأهلي تدريباته بعدما أعطت وزارة الرياضة الضوء الأخضر للأندية من أجل استئناف تدريباتها.

ويناقش الاتحاد المصري لكرة القدم مع الأندية إمكانية استئناف الدوري المصري الممتاز الشهر المقبل.

لكن بعض الفرق ترفض استئناف البطولة معللة موقفها بضيق الوقت وغياب اللاعبين الأجانب والخوف من تفشي فيروس كورونا.

وتوقف الدوري في مارس الماضي بسبب كورونا ويتصدر الأهلي ترتيب البطولة ورصيده 49 نقطة.

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