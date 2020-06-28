مواعيد مباريات الأحد 28 يونيو 2020 والقنوات الناقلة.. ميلان يواجه روما وريال مدريد ضد إسبانيول

يشهد يوم الأحد عددا كبيرا من المواجهات المرتقبة، البداية من إسبانيا، حينما يواجه فالنسيا نظيره فياريال ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني في الخامسة مساء على قناة "بي إن سبورتس 3".

وفي العاشرة مساء يواجه ريال مدريد مضيفه إسبانيول ضمن منافسات نفس الجولة ويذاع اللقاء على قناتي "بي إن سبورتس 1 و3".

ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز يواجه واتفورد ضيفه ساوثامبتون في الخامسة والنصف مساء على قناة "بي إن سبورتس 2".

ويواجه ميلان ضيفه روما ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي في الخامسة والربع مساء.

ريال مدريد يسعى نحو صدارة الليجا في موقعة إسبانيول، ومباريات قوية في كأس الاتحاد الإنجليزي 🏟🔥 إليكم مواعيد أبرز مباريات اليوم 📲 pic.twitter.com/7nob1LZ4ud — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 28, 2020

وضمن منافسات نفس الجولة يواجه إنتر مضيفه بارما في التاسعة و45 دقيقة مساء.

وتشهد منافسات ربع نهائي كأس إنجلترا مواجهة أرسنال وشيفيلد يونايتد في الثانية ظهرا على قناة "بي إن سبورتس 2".

ويواجه تشيلسي مضيفه ليستر سيتي في نفس الجولة في الخامسة مساء على قناة "بي إن سبورتس 6".

وفي السابعة والنصف مساء يواجه مانشستر سيتي مضيفه نيوكاسل يونايتد على قناة "بي إن سبورتس" 1.

وسيكون المحترف الدولي أحمد حسن "كوكا" على موعد مع مواجهة هامة ضد آيك أثينا في الثامنة والنصف مساء ضمن الدورة المجمعة لتحديد بطل الدوري اليوناني.

طالع مواعيد جميع مباريات يوم الأحد من هنا.

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